Yakıt tankerine ok gibi saplandı

Kaynak: İHA
Yakıt tankerine ok gibi saplandı

Karaman’da yakıt tankerine arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Karaman-Konya karayolunun 4. kilometresinde Mehmet Korkmaz (20), idaresindeki 70 AAK 265 plakalı hafif ticari araç, aynı istikamette sereden İ.P. yönetimindeki 31 APJ 131 plakalı yakıt tankerine arkadan çarptı.

aw306503-02.jpg

Kazada hafif ticari araç yakıt tankerinin altına girerken, sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

aw306503-04.jpg

Kazada ağır yaralanan Mehmet Korkmaz ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Son Haberler
ABD’den İran’da petrol ticareti yapan 16 kuruluşa yaptırım
ABD’den İran’da petrol ticareti yapan 16 kuruluşa yaptırım
Kiptaş Genel Müdürü Ali Kurt’a yeni görev
Kiptaş Genel Müdürü Ali Kurt’a yeni görev
Oje nasıl sürülür?
Oje nasıl sürülür?
750 TL, 62 milyon kredi kartından alınacak ‘Savunma Sanayi Fonu’nda ne kadar para toplanacak?’
750 TL, 62 milyon kredi kartından alınacak ‘Savunma Sanayi Fonu’nda ne kadar para toplanacak?’
Hasta yakınları birbirine girdi işte o anlar
Hasta yakınları birbirine girdi işte o anlar