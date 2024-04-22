Yakıt tüketimi testinin incelikleri nelerdir?

Yakıt seviyesinin, test sırasındaki ölçümler üzerinde önemli bir etkisi olabilir çünkü dolu ve boş depolar arasındaki ağırlık farkı hızlanmayı etkileyebilir. Bu nedenle, depo tamamen doldurulması gerektiğinin altı çizildi.

Test cihazı aracın içine monte edilirken, iki güç kablosu da 12V'luk güç kaynağından enerji aldığı biliniyor. Eğer araçta yalnızca bir güç çıkışı varsa, bir çoklu priz kullanıldığı bildirildi.

Tüm bağlantılar tamamlandıktan sonra, test cihazının ekranından yapılacak ölçüm seçilir ve hızlanma, esneklik ve fren testleri başlatıldığının altı çizildi.

Teste başlamadan önce, lastikler ısınmadan önce lastik basınçları kontrol edilir ve fabrika tarafından önerilen değerlere ayarlandığı ifade edildi.

Koltuk ölçümleri yapılırken, tüm koltukların sırtlık ve minder uzunlukları ölçüldüğünün altı çizildi.

Baş mesafesi ölçümü, minderin merkezinden tavana kadar olan mesafenin ölçülmesiyle gerçekleştirilir ve bu ölçümlerden biri olarak önem taşıdığı bildirildi.

Cihazın uydulardan veri alabilmesi için bir GPS anteni kullanılır ve bu anten, mıknatıs tabanlı olduğu için aracın tavanına yerleştirildiğinin altı çizildi.

Testin amacı, net bir şekilde tanımlanmış ve her seferinde tekrarlanabilen bir ölçüm metodolojisi kullanarak, araçların standartlaştırılmış verilerini karşılaştırmak olduğu bildirildi.

Bir otomobil testi denildiğinde, çoğu kişinin aklına ilk olarak direksiyona geçip aracı sürmenin kaldığı ifade edildi.

Ancak, gerçek bir test, sürüş izlenimlerinin yanı sıra çeşitli ölçüm metotlarıyla da desteklenmesi önerildi.

Bu sistem sayesinde, hemen hemen her aracın hızlanma verileri kaydedilebilir ve belirlenen hız aralıklarında geçen süreler ölçülebileceği bildirildi. Ayrıca, araçların pist turu, slalom süreleri ve çift şerit değiştirme testlerindeki giriş ve çıkış hızlarının da kaydedilmesi gerektiği ifade edildi.

Araç içi ses seviyelerini ölçmek için CEM DT 805 desibel ölçer kullanılır, bu da gürültü seviyesinin standart bir şekilde ölçülmesini sağladığı bildirildi.

Testin sadece teknik cihazlarla değil, aynı zamanda insan deneyimi ve uzmanlığıyla da ilişkili olduğu unutulmaması gerektiği vurgulandı.

Elektronik sürüş destek sistemleri, güvenli sürüş için önemlidir. Ancak, ölçümler sırasında ilk hızlanma anında güç kesintisi yaşanabileceğinden, bu sistemler genellikle kapatılır.

HASSAS SES ÖLÇÜM TESTLERİ:

Profesyonel bir ses ölçüm cihazı kullanarak, kulak seviyesinde ve 50 km/s, 100 km/s, 120 km/s hızlarında içeri yansıyan ses seviyeleri ölçülüyor. Bu testler, tutarlılık için her zaman aynı yolda gerçekleştiriliyor.

KOLTUK VE DİZ MESAFESİ ÖLÇÜMLERİ:

Araç içinde ön koltuk minderlerinin en arka ve en öne konumlarına göre diz mesafesi ölçülüyor. Ön diz mesafesi, minderin sonundan direksiyon kolonunun altındaki kokpit duvarına kadar olan uzunluk olarak belirleniyor.

TEST CİHAZI ÖZELLİKLERİ:

İki parçadan oluşan test cihazımız, işlemci ve ekran içerir ve Alman Datron Technology markasının profesyonel bir ürünüdür.

BAĞLANTI NOKTALARI VE FONKSİYONLAR:

Test cihazımız, trenlerden uçaklara kadar çeşitli taşıtların hareketlerini ölçebilir. Farklı fonksiyonlar için gerekli giriş bağlantıları ekran ünitesinde bulunur.

VERİ AKTARIMI:

Testler tamamlandıktan sonra, elde edilen veriler özel bir bilgisayar programı aracılığıyla aktarılır ve detaylı analiz için incelenir.

TEST VERİLERİNİN GERÇEKÇİLİĞİ:

Otomobil firmalarının açıkladığı fabrika verileri, genellikle yol koşullarını simüle eden cihazlarla veya trafiğe kapalı özel test pistlerinde elde edilir. Bu veriler, gerçek yol ve iklim koşullarında yapılan testlerle tam olarak örtüşmeyebilir.

YILLIK TEST SÜRECİ:

Yıl boyunca sürekli testler yaparak, farklı hava koşullarında sonuçlar elde edildi. Kış lastikleriyle donatılmış araçlarda fren test sonuçları, özellikle kış aylarında daha uzun olabilir.

YAKIT TÜKETİMİ TESTLERİ:

Her araçla en az 200 km'lik aynı sürüş rotasında testler yapılır. Yakıt tüketimi test rotası, otoyol, şehir içi ve virajlı, eğimli parkurları içerir. Trafik yoğunluğundan etkilenmemek için bu rotalar, yoğun trafikten uzak noktalarda tercih edilir. Yakıt tüketimi ölçümlerinde, gereksiz vites değişiklikleri, frenlemeler ve ani hızlanmalardan kaçınılır. Manuel şanzımanlı araçlarda ekonomi için en yüksek viteste, otomatik şanzımanlarda ise ekonomi modunda sürüş yapılır. Motor soğukken testlere başlanır. Şehir içi tüketim için maksimum 50 km/s hızla 50 km, otoyolda ise maksimum 120 km/s hızla 50 km sürülerek veriler elde edilir. Ortalama test tüketimi, %45 şehir dışı ve %55 şehir içi yakıt tüketimini kapsar.

TEST TABLOSU VE HAVA KOŞULLARI:

Testler kış lastikleriyle yapıldığında, bu durum test tablosunda belirtilir. Aşırı sıcak, soğuk veya yağışlı hava koşullarında ölçüm yapılmaz; hava şartları uygun hale geldiğinde testler gerçekleştirilir. Rüzgar hızı da dikkate alınır.

TEST ARACININ SEÇİMİ VE HAZIRLIĞI:

Test için seçilen aracın uygun kondisyonda olduğu varsayılır ve otomobil markasının temsilcisinden teslim alınır. Performans düşüklüğü hissedilirse, kontrol için markaya bildirilir veya farklı bir araç talep edilir. Yakıt deposu en az %75 dolu olmalıdır. Lastik basınçları, ideal basınca göre ayarlanır.

Test başlangıcında, araçta sadece sürücü bulunur ve araç yüksüz olmalıdır. Klima, müzik ve multimedya sistemi gibi güç tüketen sistemler kapalı tutulur.