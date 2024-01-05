Yakıtı biten aracı polis 2 km itip benzinliğe götürdü

Diyarbakır'da bir trafik polisi, yakıtı biten otomobili 2 kilometre boyunca itip, akaryakıt istasyonuna kadar götürdü. O anlar ise bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görev yapan bir polis memuru, Diyarbakır- Şanlıurfa karayolu üzerinde bulunan Tesisler Kavşağında yakıtı biten otomobilin sürücüsüne yardımda bulundu. Polis, otomobili neredeyse 2 kilometre itmek suretiyle akaryakıt istasyonuna götürmeyi başardı. O anlar yol üzerinde bulunan bir başka sürücünün cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.