Yakıtı biten aracı polis 2 km itip benzinliğe götürdü

Kaynak: DHA
Yakıtı biten aracı polis 2 km itip benzinliğe götürdü
Diyarbakır'da bir trafik polisi, yakıtı biten aracı 2 kilometre iterek, akaryakıt istasyonuna kadar götürdü.

Diyarbakır'da bir trafik polisi, yakıtı biten otomobili 2 kilometre boyunca itip, akaryakıt istasyonuna kadar götürdü. O anlar ise bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görev yapan bir polis memuru, Diyarbakır- Şanlıurfa karayolu üzerinde bulunan Tesisler Kavşağında yakıtı biten otomobilin sürücüsüne yardımda bulundu. Polis, otomobili neredeyse 2 kilometre itmek suretiyle akaryakıt istasyonuna götürmeyi başardı. O anlar yol üzerinde bulunan bir başka sürücünün cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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trafik-polisi-yakiti-biten-otomobili-2-kilometre-iterek-akaryakit-istasyonuna-goturdu-9233-dhaphoto3.jpg

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