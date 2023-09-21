Yaktığı anızda alevlerin arasına düşüp öldü

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde, bağ evinin çevresinde bulunan anızı yaktıktan sonra alevlerin arasına düşen Hasan Hüseyin Gökbayrak (82), hayatını kaybetti.

KAYNAK: DHA
Yaktığı anızda alevlerin arasına düşüp öldü

Olay, akşam saatlerinde Hacılar ilçesi Yukarı Mahalle Ufuk Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Hasan Hüseyin Gökbayrak, bağ evinin çevresinde bulunan anızı yaktı. Gökbayrak, yaktığı otların arasında yürürken alevlerin arasına düştü.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Gökbayrak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Gökbayrak'ın cenazesi, savcı ve polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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