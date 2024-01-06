Yakup Bey Cami restorasyon sonrası açıldı

Kaynak: İHA
Yakup Bey Cami restorasyon sonrası açıldı
Yakup Bey Cami restorasyonu sonrası çevre düzenlemesi de tamamlandı.

Balıkesir Sındırgı’daki Yakup Bey Cami’nin çevresi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Sındırgı Belediyesi tarafından düzenlendi.

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Vakıflar Bölge Müdürlüğünün restore ettiği caminin bulunduğu yerin karşısındaki boş araziye Kur’an kursu, şadırvan, tuvalet, konferans salonu inşa edildi.

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“GELECEK NESİLLERE AKTARIYORUZ”
Restorasyon çalışmaları sonrası açıklamada bulunan Vakıflar müdürü Mikail Akıllı, “Ecdadın emanetine sahip çıkmak en önemli vazifemiz. Bu emanetleri sağlıklı bir şekilde ihya ediyor, gelecek nesillere aktarıyoruz” ifadelerini kullandı.

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