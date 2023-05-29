Yakutistan’dan 6.000 km yol geldi. Nazilli’de Erdoğan’ın zaferini Dombra çalarak kutladı

Yakutistan'dan dünya turuna çıkan 29 yaşındaki Aman Odun, Aydın'ın Nazilli ilçesinde mola verdi ve burada 2 ay kalma planları yaptığını belirtti.

Yakutistan’dan 6.000 km yol geldi. Nazilli’de Erdoğan’ın zaferini Dombra çalarak kutladı

Geçimini dombrasını çalarak sağlamayı planlayan Odun, para kazanmak için bu enstrümanla performans sergileyeceğini ifade etti.

Geceyi park alanlarında sırtında taşıdığı kamp çadırında geçirdiğini söyleyen Odun'a, Nazilli Belediyesi yardımcı oldu.

Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Odun'a belediyeye ait bir 17 katlı binadaki odalardan birini tahsis etti.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferiyle birlikte Türkiye genelinde olduğu gibi Nazilli'de de kutlamalar yapıldı.

Kutlamalara katılan Aman Odun, Yakutistan'dan getirdiği dombrasıyla binlerce kişiye çalarak Erdoğan'ın zaferini kutladı.

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