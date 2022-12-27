27 Aralık 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • 'Yakutistanlı astrolog' cinayetinde yeni ayrıntılar ortaya çıktı

'Yakutistanlı astrolog' cinayetinde yeni ayrıntılar ortaya çıktı

İstanbul Kağıthane'de 2 çocuk annesi Yakutistanlı Galina Trofimova (40)'yı öldürdüğü iddiasıyla aranan Garmin Asgari'nin İstanbul Havalimanı'ndan tarifeli seferle İran'a kaçtığı tespit edildi. Savcılık tarafından Garmin Asgari'nin yakalanarak Türkiye'ye getirilmesi için işlem başlatıldığı öğrenildi.

Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı - 16:10
Takip Et

'Yakutistanlı astrolog' cinayetinde yeni ayrıntılar ortaya çıktı

'Yakutistanlı astrolog' cinayetinde yeni ayrıntılar ortaya çıktı
+
Aa
-

Kağıthane, Ortabayır Mahallesi'nde geçen cumartesi, Rusya'nın Yakustistan Özerk Cumhuriyet'inde yaşayan 2 çocuk annesi Astrolog Galina Trofimova (40) evinde ölü olarak bulundu.

1 yıl önce boşanan 8 ve 11 yaşındaki iki çocuğu ile birlikte 8 ay önce İstanbul'a gelen Galina Trofimova'nan, Türkçe öğrenmek için gittiği dil kursunda tanışarak sevgili olduğu İran uyruklu erkek arkadaşı Armin Asgari (29) ile birlikte yaşamaya başladığı tespit edildi.  

"BEN ANNENİZLE GERİ GELECEĞİM" DEYİP GİTTİ

Cinayet Büro Amirliği tarafından yapılan soruşturma sonucu Armin Asgari'nin gece saatlerinde tartıştığı sevgilisi Galina Trofimova'yı boğarak öldürdükten sonra, sabah çocuklarını kaldırıp "Kahvaltıya gidiyoruz" diyerek evden çıkarttığı, ardından Şişli'de bir otel odasına bırakarak "Ben annenizle geri geleceğim" diyerek ayrıldığı belirlendi.

YENİ AYRINTILAR ORTAYA ÇIKTI

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yapılan soruşturmada polis yeni detaylara ulaştı. Şüphelinin otelden ayrıldıktan sonra bir süre İstanbul içinde dolaştığı ardından İstanbul Havalimanına gittiği belirlendi.

Cinayet olayından henüz kimsenin haberi olmaması nedeniyle İstanbul Havalimanı kontrol noktalarından kolaylıkla geçen şüphelinin, saat 17.00 sıralarında tarifeli seferle uçağa binerek İran'a gittiği tespit edildi.

TÜRKİYE'YE GETİRİLMESİ İÇİN İŞLEMLER BAŞLADI

Şüphelinin İran'a kaçtığının tespit edilmesinin ardından harekete geçen Cumhuriyet Savcılığı, yakalanarak Türkiye'ye getirilmesi için işlemlere başladığı öğrenildi. Şüpheli Armin Asgari'nin önümüzdeki günlerde hakkında kırmızı bülten çıkarılması bekleniyor.(AA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Hadi gel de şimdi yılbaşı kutla
1
﻿Hadi gel de şimdi yılbaşı kutla
﻿Hadi gel de şimdi yılbaşı kutla
﻿CHP'de adaylık istifaları başladı: 25 il ve ilçe başkanı görevinden ayrıldı
2
﻿CHP'de adaylık istifaları başladı: 25 il ve ilçe başkanı görevinden ayrıldı
﻿CHP'de adaylık istifaları başladı: 25 il ve ilçe başkanı görevinden ayrıldı
﻿Kassandra 2023'te olacakları kan ter içinde açıkladı. Zenginlerin astroloğu gece yarısı açıklama yaptı
3
﻿Kassandra 2023'te olacakları kan ter içinde açıkladı. Zenginlerin astroloğu gece yarısı açıklama yaptı
﻿Kassandra 2023'te olacakları kan ter içinde açıkladı. Zenginlerin astroloğu gece yarısı açıklama yaptı
﻿İsrail Filistinli futbolcuyu öldürdü
4
﻿İsrail Filistinli futbolcuyu öldürdü
﻿İsrail Filistinli futbolcuyu öldürdü
﻿Savcı 'uyuşturucu baronu' çıkmıştı: İstenen ceza belli oldu
5
﻿Savcı 'uyuşturucu baronu' çıkmıştı: İstenen ceza belli oldu
﻿Savcı 'uyuşturucu baronu' çıkmıştı: İstenen ceza belli oldu
﻿Cemal Enginyurt Erdoğan'ın Saray'a Mercedes aldığını açıkladı. Fiyatları da paylaştı
6
﻿Cemal Enginyurt Erdoğan'ın Saray'a Mercedes aldığını açıkladı. Fiyatları da paylaştı
﻿Cemal Enginyurt Erdoğan'ın Saray'a Mercedes aldığını açıkladı. Fiyatları da paylaştı
﻿‘Yerli ve milli Escobar’ pankartı Süleyman Soylu'ya hakaretten ceza aldırdı
7
﻿‘Yerli ve milli Escobar’ pankartı Süleyman Soylu'ya hakaretten ceza aldırdı
﻿‘Yerli ve milli Escobar’ pankartı Süleyman Soylu'ya hakaretten ceza aldırdı
﻿Kocaeli'de bıçaklı kavga: Milli karateci yaralandı
﻿Kocaeli'de bıçaklı kavga: Milli karateci yaralandı
﻿Kocaeli'de bıçaklı kavga: Milli karateci yaralandı
﻿Thodex'in kurucusu Özer'in Türkiye'ye iade duruşması ertelendi
﻿Thodex'in kurucusu Özer'in Türkiye'ye iade duruşması ertelendi
﻿Thodex'in kurucusu Özer'in Türkiye'ye iade duruşması ertelendi
﻿Pelitözü Göleti'nde korkutan görüntü! Su seviyesi 40 metre çekildi
﻿Pelitözü Göleti'nde korkutan görüntü! Su seviyesi 40 metre çekildi
﻿Pelitözü Göleti'nde korkutan görüntü! Su seviyesi 40 metre çekildi
﻿Samsun'da karı koca sulama kanalına uçtu
﻿Samsun'da karı koca sulama kanalına uçtu
﻿Samsun'da karı koca sulama kanalına uçtu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.