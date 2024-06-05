Yalan Dünya'nın Orçun'u mini etek ve külotlu çorapla sahnede

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yalan Dünya'nın Orçun'u mini etek ve külotlu çorapla sahnede

Büyük Ev Ablukada’nın solisti Bartu Küçükçağlayan, konserine bu kez mor külotlu çorapla çıktı.

‘Yalan Dünya’, ‘Jet Sosyete’ ve ‘Binbir Gece’ gibi dizilerde yıldızı parlayan Bartu Küçükçağlayan bir süredir kariyerine Büyük Ev Ablukada grubunun solisti olarak devam ediyor.

ekran-goruntusu-2024-06-05-083513.png

Kısa sürede büyük bir hayran kitlesine sahip olan grubun önceki gün gerçekleşen konserinde ilginç anlar yaşandı.

ekran-goruntusu-2024-06-05-083055.png

Daha önce de sahneye mini etekle çıkan 41 yaşındaki Bartu Küçükçağlayan, bu kez de mor külotlu çorap giyerek herkesi şaşırttı.

ekran-goruntusu-2024-06-05-082658.png

Marjinallikte sınır tanımayan Küçükçağlayan sahne makyajı yapmayı da ihmal etmedi.

ekran-goruntusu-2024-06-05-082638.png

Ojeleri ve dikkat çekici makyajıyla gündeme olan oyuncu, daha önce de sahneye yeşil mini etek ve pembe külotlu çorap giyerek çıkmıştı.

ekran-goruntusu-2024-06-05-082613.png

‘Canavar Banavar’ takma ismi ile Büyük Ev Ablukada grubunun solistliğini yapan Küçükçağlayan, 2019 yılında psikolog Merve Özgüle ile evlenmişti.

ekran-goruntusu-2024-06-05-083803.png

Bartu Büyükçağlayan, Yalan Dünya dizisindeki 'Orçun' rolüyle tanınmıştı.

ekran-goruntusu-2024-06-05-083742.png

Son Haberler
Kılavuzluk ve römorkor hizmetinde 5 milyar dolar kime peşkeş çekildi Gündem
Kılavuzluk ve römorkor hizmetinde 5 milyar dolar kime peşkeş çekildi
Kazakistan'dan tarihi fark Spor
Kazakistan'dan tarihi fark
Yarım Çay satılıyor! Ağla Türkiye ağla Ekonomi
Yarım Çay satılıyor! Ağla Türkiye ağla
Altında neler oluyor? Ekonomi
Altında neler oluyor?
Aziz Yıldırım bıktı Spor
Aziz Yıldırım bıktı
Petrol fiyatlarında şok düşüş. Bizde indirimden haber yok Ekonomi
Petrol fiyatlarında şok düşüş. Bizde indirimden haber yok
Usta manavlar biliyor sadece bu sırları! Karpuz seçerken yapın asla kelek çıkmıyor İpucu
Usta manavlar biliyor sadece bu sırları! Karpuz seçerken yapın asla kelek çıkmıyor