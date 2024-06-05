Yalan Dünya'nın Orçun'u mini etek ve külotlu çorapla sahnede

‘Yalan Dünya’, ‘Jet Sosyete’ ve ‘Binbir Gece’ gibi dizilerde yıldızı parlayan Bartu Küçükçağlayan bir süredir kariyerine Büyük Ev Ablukada grubunun solisti olarak devam ediyor.

Kısa sürede büyük bir hayran kitlesine sahip olan grubun önceki gün gerçekleşen konserinde ilginç anlar yaşandı.

Daha önce de sahneye mini etekle çıkan 41 yaşındaki Bartu Küçükçağlayan, bu kez de mor külotlu çorap giyerek herkesi şaşırttı.

Marjinallikte sınır tanımayan Küçükçağlayan sahne makyajı yapmayı da ihmal etmedi.

Ojeleri ve dikkat çekici makyajıyla gündeme olan oyuncu, daha önce de sahneye yeşil mini etek ve pembe külotlu çorap giyerek çıkmıştı.

‘Canavar Banavar’ takma ismi ile Büyük Ev Ablukada grubunun solistliğini yapan Küçükçağlayan, 2019 yılında psikolog Merve Özgüle ile evlenmişti.

Bartu Büyükçağlayan, Yalan Dünya dizisindeki 'Orçun' rolüyle tanınmıştı.