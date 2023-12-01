Yalancı Almancıların gerçek yüzünü takır takır açıkladı. Herkes hayranlıkla dinledi

İstanbul Eminönü’nde “Söyle şimdi” adlı YouTube kanalının yaptığı bir sokak röportajında konuşan bir vatandaş, Almanya’dan gelip burada Türkiye ekonomisini güzelleyen ve Avrupa’nın aslında çok kötü bir durumda olduğunu söyleyen Yalancı Almancıların gerçek yüzlerini açıklayıp, o gurbetçilere ateş püskürdü.

Avrupa’da refah içerisinde yaşayıp buradaki kötü ekonomiyi öven gurbetçilerin, Türkiye’de yaşayan insanların hayatlarına ihanet ettiklerini ifade etti.

Türk vatandaşlarının adeta sesi olan vatandaşın ifadeleri şu şekilde:

“Buradaki garibanların yaşadığı hayatı yaşamadan ölmesinler ya..

Ölmeyin ya tamam inşallah ölmezsiniz. Bu hayatı yaşarsınız.

Bak sırtında çantan cebinde Eurolarla keyfini yapıyorsun ya, kiralarını devlet ödüyor.

Her ay çocuk parası alıyorlar, her ay yardım alıyorlar.

Tatile gittiklerinde yıllık izin kullandıklarında cepleri doluyor, garibanları görüyorum ya sokakta aç çocukları görüyorum.

Siz bu insanları anlamazsınız ya, adam sana diyor ki ben çocuğuma dondurma almıyorum daha ne olsun ya sen daha neyi konuşuyorsun..

Ekonomi harika Almanya bitmiş, Avrupa bitmiş diyen herkes o yaşayan Almancılar var ya hepsi önce buraya gelip sürüm sürüm sürünsünler, Allah onların belasını versin.

Buradaki insanların hakkına tecavüz ediyorlar, buradaki insanların hayatlarına dokunuyorlar orada 4 dörtlük sosyal hayatları var.

Orada refah içerisinde huzur içerisinde yaşayıp ekonomi çok güzel.

Tabii ki güzel olur arkadaşım. Senin bire 30 paran var burada. Bu buradaki insanların hayatına ihanet.”