Yalancı Almancıların gerçek yüzünü takır takır açıkladı. Herkes hayranlıkla dinledi

Sokak röportajında bir gencin ‘Yalancı Almancıların’ gerçek yüzlerini sokak ortasında takır takır açıkladığı video izlenme rekorları kırıyor. Vatandaş, yalan söyleyen Almancı gurbetçilerin Türkiye’ye gelip yaptıklarını, buradaki insanların hayatlarına ihanet olduğunu söyledi.

Ökkeş Bölükbaşı KAYNAK: Haber Merkezi
Yalancı Almancıların gerçek yüzünü takır takır açıkladı. Herkes hayranlıkla dinledi

İstanbul Eminönü’nde “Söyle şimdi” adlı YouTube kanalının yaptığı bir sokak röportajında konuşan bir vatandaş, Almanya’dan gelip burada Türkiye ekonomisini güzelleyen ve Avrupa’nın aslında çok kötü bir durumda olduğunu söyleyen Yalancı Almancıların gerçek yüzlerini açıklayıp, o gurbetçilere ateş püskürdü.

ekran-goruntusu-2023-12-01-093800.png

Avrupa’da refah içerisinde yaşayıp buradaki kötü ekonomiyi öven gurbetçilerin, Türkiye’de yaşayan insanların hayatlarına ihanet ettiklerini ifade etti.

ekran-goruntusu-2023-12-01-093747.png

Türk vatandaşlarının adeta sesi olan vatandaşın ifadeleri şu şekilde:

“Buradaki garibanların yaşadığı hayatı yaşamadan ölmesinler ya..

Ölmeyin ya tamam inşallah ölmezsiniz. Bu hayatı yaşarsınız.

Bak sırtında çantan cebinde Eurolarla keyfini yapıyorsun ya, kiralarını devlet ödüyor.

Her ay çocuk parası alıyorlar, her ay yardım alıyorlar.

ekran-goruntusu-2023-12-01-093739.png

Tatile gittiklerinde yıllık izin kullandıklarında cepleri doluyor, garibanları görüyorum ya sokakta aç çocukları görüyorum.

Siz bu insanları anlamazsınız ya, adam sana diyor ki ben çocuğuma dondurma almıyorum daha ne olsun ya sen daha neyi konuşuyorsun..

Ekonomi harika Almanya bitmiş, Avrupa bitmiş diyen herkes o yaşayan Almancılar var ya hepsi önce buraya gelip sürüm sürüm sürünsünler, Allah onların belasını versin.

Buradaki insanların hakkına tecavüz ediyorlar, buradaki insanların hayatlarına dokunuyorlar orada 4 dörtlük sosyal hayatları var.

Orada refah içerisinde huzur içerisinde yaşayıp ekonomi çok güzel.

Tabii ki güzel olur arkadaşım. Senin bire 30 paran var burada. Bu buradaki insanların hayatına ihanet.”

İlgili Haberler
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Almanya'da yaşayan gurbetçinin nispet gibi videosu gündem oldu: Tam üzüleceğim maaşımın Türkiye'de 70-80 bin lira yaptığı aklıma geliyor
Gurbetçi ekonomiden şikayet edenleri çıldırttı. Ayakkabıyı zenginlik göstergesi ilan etti
Öne Çıkanlar
Vatandaşın tapulu evi arsası nasıl elinden alınır? İlk örnek ilan edildi.
Vatandaşın tapulu evi arsası nasıl elinden alınır? İlk örnek ilan edildi.
Seçil Erzan’ın Fatih Terim Fonu’nda pos tefeciliği detayı!
Seçil Erzan’ın Fatih Terim Fonu’nda pos tefeciliği detayı!
Beşiktaş'ı 5'iktaş yapanlara kim helal edecek hakkını? Gürel Yurttaş yazdı
Beşiktaş'ı 5'iktaş yapanlara kim helal edecek hakkını? Gürel Yurttaş yazdı
Baldur’s Gate 3 yılın oyunu mu? Hayaller gerçeğe dönüştü
Baldur’s Gate 3 yılın oyunu mu? Hayaller gerçeğe dönüştü
Asgari ücret ve emekli maaş zamlarıyla ilgili Mehmet Şimşek ilk sinyali verdi
Asgari ücret ve emekli maaş zamlarıyla ilgili Mehmet Şimşek ilk sinyali verdi
Vatandaş yapılan Afgan’ın 2 karısını da eş olarak kayda geçirdiler. Binlerce Afgan vatandaş yapılmış
Vatandaş yapılan Afgan’ın 2 karısını da eş olarak kayda geçirdiler. Binlerce Afgan vatandaş yapılmış
Son Haberler
Ödem nasıl atılır Sağlık
Ödem nasıl atılır
Moda dünyasında müzik ve stil arasındaki dikkat çeken etkileşim Kültür Sanat
Moda dünyasında müzik ve stil arasındaki dikkat çeken etkileşim
Kocasına tasma takıp sokak sokak gezdirdi. Görenler inanamadı Dünya
Kocasına tasma takıp sokak sokak gezdirdi. Görenler inanamadı
Vücut dengede nasıl tutulur Sağlık
Vücut dengede nasıl tutulur
Fatih Terim’in ekonomist yeğeni Seçil Erzan’a 250 bin dolar kaptırmış Gündem
Fatih Terim’in ekonomist yeğeni Seçil Erzan’a 250 bin dolar kaptırmış
Borsa güne yükselişle başladı Ekonomi
Borsa güne yükselişle başladı
Çift motorlu araç Türkiye'de tozu dumana katacak. 100 kilometreye rekor sürede çıkıyor Otomotiv
Çift motorlu araç Türkiye'de tozu dumana katacak. 100 kilometreye rekor sürede çıkıyor