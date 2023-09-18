Yalanın karikatürü çizildi. Emre Ulaş mizahın babasını çizdi

Mülakat kalkacak diye kandırdılar gençleri. Erdoğan'ın seçim öncesi mülakatı kaldıracağız demesine karşın Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in mülakat sisteminin devam edeceğini söylemesiyle ilgili mizah ustası Emre Ulaş gündem olacak bir karikatüre imza attı.

Yalanın karikatürü çizildi. Emre Ulaş mizahın babasını çizdi

Ödüllü karikatürist Emre Ulaş, Cumhurbaşkanı ve milletvekilliği seçimleri öncesi Erdoğan'ın 'mülakatı kaldıracağız' vaadine karşın Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in öğretmen atamalarında mülakat sisteminin devam edeceğini belirtmesine ilişkin bomba bir karikatüre imza attı.

"Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır!.." başlıklı karikatürde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin iki mülakat masasının ortasında "Seçim öncesi söz verdiğimiz gibi... Mülakat yok!.. Artık mülakat gibi mülakat var!.." ifadelerini kullandı.

İŞTE O KARİKATÜR:

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ERDOĞAN SEÇİM ÖNCESİ NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Nisan'da katıldığı AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda "Kamuda mülakatları kaldıracağız" demişti.

Erdoğan AK Parti Seçim Beyannamesi'ne de bu şekliyle giren 'mülakatlar' hakkında şunları söylemişti: "Kamuya işe alımları, görevin getirdiği zorunluluklar dışında mülakatı kaldırarak, gençlerimizin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağız."

SEÇİM SONRASI "MÜLAKAT GİBİ MÜLAKAT YAPILACAK" DENDİ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 11 Eylül'de öğretmen alımında mülakatların devam edeceğini ancak uygulanış biçiminin değiştirileceğini açıkladı.

HaberTürk yanına katılarak soruları yanıtlayan bakan Tekin'in açıklaması şu şekilde:

"Biz bu yıl öğretmenlerin istihdamı ile ilgili süreçte düzgün bir mülakat prosesine dönüştüreceğimiz için biraz izin zaman alacak. ("Cumhurbaşkanının seçim beyannamelerinden birinde 'mülakat kaldırılacak' sözü vardı" sorusu üzerine) Tam olarak öyle değil. Cumhurbaşkanımız mülakatların uygulanış biçimiyle ilgili rahatsızlığını dile getirdi. Biz de mülakatları, mülakat gibi yapmaya karar verdik."

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