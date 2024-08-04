Yalçın Çıtak havlu attı

Kaynak: AA
Yalçın Çıtak havlu attı

Milli yelkenci Yiğit Yalçın Çıtak, dördüncü gün genel klasman mücadelesini 43 sporcu arasında 23'üncü bitirdi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yelken branşı ILCA 7 kategorisinde milli sporcu Yiğit Yalçın Çıtak dördüncü günün genel klasman mücadelesini, 43 sporcu arasında 23'üncü tamamladı.

Marsilya Marina'da yapılan organizasyonda, ILCA 7 kategorisinde yarışlara devam edildi.

Milli yelkenci Yiğit Yalçın Çıtak, ILCA 7 kategorisinde yedinci yarışta diskalifiye olurken, sekizinci yarışı 20'nci sırada bitirdi.

Dördüncü günü genel klasmanda 43 sporcu arasında 23'üncü sırada tamamlayan milli yelkencinin mücadelesi, yarın iki yarışla sürecek.

ILCA 7'de 10 yarış sonunda ilk 10'da yer alacak sporcular, madalya yarışına katılmaya hak kazanacak

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