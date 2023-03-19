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Yalçın Koşukavak: Sadece maçı kaybettik ama yenilmedik

Manisa FK teknik direktörü Yalçın Koşukavak, maç sonu mağlubiyeti değerlendirdi.

Haber Giriş: 19 Mart 2023 Pazar - 17:11
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Yalçın Koşukavak'tan flaş açıklamalar

Yalçın Koşukavak: Sadece maçı kaybettik ama yenilmedik
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Spor Toto 1. Lig’in 27. haftasında konuğu Eyüpspor’a 1-0 mağlup olan Manisa FK’nin teknik direktörü Yalçın Koşukavak, müsabakada kaybetmeyi hak etmediklerini söyledi.

"OYUNUN HAKKI BU DEĞİLDİ"
Koşukavak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, yaşadıkları kayıptan dolayı üzgün olduklarını belirterek, "Sahadaki oyunun hakkı bu değildi. İlk yarıda baskımız sonucu kazandığımız toplarda skoru bulmamız lazımdı ancak bir türlü skoru bulamadık." dedi.

"SADECE MAÇI KAYBETTİK AMA YENİLMEDİK"
İkinci yarı ise baskılı oynadıkları dakikalarda duran top organizasyonunda kalelerinde golü gördüklerini hatırlatan Koşukavak, "Kornerden kolay bir golle maçı kaybettik. Sadece maçı kaybettik ama yenilmedik. Play-off'a kalmak için bundan sonraki maçlarda elimizden geleni yapacağız. Maçın hakemini de tebrik ederim. 'Şeker' gibi maç yönetti. Burak Şeker." diye konuştu.

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