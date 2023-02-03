Star TV ekranlarında Cuma günü yayınlanan Yalı Çapkını dizisi, yayınladığı ilk günden beri gerek konusu gerekse oyuncularıyla gündemden düşmüyor. Genç oyuncular Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in başrollerini paylaştığı dizide 20. bölüm 2. fragmanı da yayınlandı. Peki, Yalı Çapkınında neler olacak? Yalı Çapkını 20. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?

YALI ÇAPKINI 20. BÖLÜM 2. FRAGMANI YAYINLANDI MI?