Yalı Çapkını dizisi Cannes’da rekor fiyata satıldı. Bölüm başı fiyatı dudak uçuklattı

Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisi Cannes Mipcom Fuarı'nda satış rekoru kırdı. En büyük satış rakamına ulaşan dizi bölüm başına 700 bin dolara satıldı.

Yalı Çapkını dizisi Cannes’da rekor fiyata satıldı. Bölüm başı fiyatı dudak uçuklattı

Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer , Gülçin Şantırcıoğlu, Diren Polatoğulları, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Binnur Kaya, Tarık Emir Tekin, Ersin Arıcı ve Beril Pozam gibi başarılı oyuncuların paylaştığı Yalı Çapkını dizisinin başarısı ülke dışını açtı. Dizi, Cannes Mipcom Fuarı'nda bölüm başı 700 bin dolara satıldı.

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SATIŞ REKORU KIRDI

Gazete Magazin'de yer alan habere göre; Yalı Çapkını, Cannes Mipcom Fuarı'nda satış rekoru kırdı.

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En büyük satış rakamına sahip olmayı başaran dizi bölüm başı yaklaşık 700 bin dolara satıldı.

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