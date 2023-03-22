Mert Ramazan Demir’den Afra Saraçoğlu açıklaması. Yalı Çapkını net konuştu

Mert Yazıcıoğlu ile Afra Saraçoğlu, dört yıllık ilişkilerine geçtiğimiz yılın son günlerinde sürpriz bir şekilde nokta koymuştu.

İlişkinin bitme nedeni olarak Saraçoğlu'nun rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile samimi halleri gösterilmişti. Gözlerin çevrildiği Mert Ramazan, Afra'nın arkadaşı olduğunu söylemiş, eski aşıklar da sosyal medyada yayınladıkları ortak açıklama ile söz konusu iddiayı net bir dille yalanlamıştı.

Mert Ramazan Demir, Cihangir'de objektiflere takıldı.

Oyuncu, Yalı Çapkını dizisindeki rol arkadaşı Afra Saraçoğlu ile hakkında çıkan aşk iddialarının hatırlatılması üzerine "Geçen hafta Etiler'de çekimdeydik setimiz vardı, yoksa aramızda sanıldığı gibi aşk durumu yok" dedi.

