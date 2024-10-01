Yalı Çapkını'nın final tarihini Öznur Serçeler ağzından kaçırdı!

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Yalı Çapkını'nın final tarihini Öznur Serçeler ağzından kaçırdı!

Yalı Çapkını dizisi 3. sezonu ile izleyici ile buluştu. Diziden bu yıl ayrılan oyuncu Öznur Serçeler ise dizinin final tarihini ağzından kaçırdı.

Star TV’de yayınlanan başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in rol aldığı Yalı Çapkını dizisi yeni sezona başladı. Dizi konusundaki değişiklik ile de dikkat çekerken dizinin yeni bölümlerinde diziden ayrılan oyuncularda oldu.

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Öznur Serçeler, "Ben ayrılık gibi hissetmedim. Arkadaşlarımla hala görüşüyorum. Yalı Çapkının yeri bende ayrı. Yalı Çapkını artık benim için belli bir aşamayı tamamlamıştı. Proje zaten bu sezon galiba final yapacak. Dördüncü sezonu olmayacak diye biliyorum ama belki değişebilir." dedi.

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Dizi takipçilerini ikiye bölen bu açıklama diziyi severek takip eden izleyicileri üzerken, senaryodaki değişim ile bu yıl dizide aynı tadı bulamayan izleyiciler için tahmin edilen bir final tarihi oldu.

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