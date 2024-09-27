Yalı Çapkını fanlarının tacizlerine maruz kalmıştı! Güzel oyuncu Buçe Buse Kahraman isyan etti

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Emre Altuğ, gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını'nda Pelin karakterini canlandıran ünlü oyuncu Buçe Buse Kahraman, Seyran ve Ferit karakterlerinin fanlarının zorbalığına maruz kalmıştı.

Sosyal medya üzerinden ünlü oyuncuya nefret kusan yorumlar yapılmıştı. Ünlü oyuncu Buçe Buse Kahraman dizide canlandırdığı karakter üzerinden şahsına hakaretler alınca çareyi dava açmakta bulmuştu.

"BUNU YAPAMAZSIN" DEYİP İSYAN ETTİ!

Fanların tacizi sonucu Yalı Çapkını'ndan ayrılan ve yeni sezonda Kuruluş Osman kadrosuna dahil olan Buçe Buse Kahraman, Ceyda Düvenci'nin programında konuyla ilgili açıklamalar yaptı.

Kahraman, "Bu beni üzdü ya da çok kötü etkiledi diyemem sadece benim için hayatta en önemli şeylerden biri saygı. Herkesten de o saygıyı beklerim. Bu alanda ilk defa işimle ilgili böyle bir şeyler karşılaştığım için başta afalladım. Bizi o karakterle bağdaştırıyorlar ve o şekilde bize gelmek istiyorlar ama oyuncu ve karakter ayrımını bence artık yapabiliyor olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Özellikle linç kültürü öyle bir duruma geldi ki telefonu elimize alıp istediğimiz hayatlara saldırabiliyoruz artık. Sosyal mecralardan ne yaşadığını bilmediğimiz insanlara korkunç şeyler yaşatabiliyoruz" sözleriyle duruma isyan etti.

PELİN AKİL DE KÖTÜ YORUMLARA MARUZ KALMIŞTI

Diyar rolüyle Ferit'in yeni sevgilisi olarak seyirciyle buluşan Pelin Akil de fanların kötü yorumlarına maruz kalmıştı. "Bu hikaye, senaryo. Ben de oyuncuyum. Kendilerini bayağı bir kaptırıyorlar. Biz sizi çok seviyoruz, işimizi yapıyoruz. Bu kadar ciddiye almayın. Ben hiç bu kadarını beklemiyordum" açıklaması yapmıştı.