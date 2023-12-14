Yalı Çapkını’nın finali ifşa oldu. Kimse tahmin etmiyordu

Gecce.com.tr sitesindeki habere göre, Yalı Çapkını dizisiyle ilgili bomba bir bilgi geldi.

Büyük bir ilgiyle izlenen dizinin finaliyle ilgili bir iddia geldi. Ferit Korhan karakterinin dizinin sonunda öleceği öne sürülmüştü.

Bu haberle birlikte, dizinin başrol oyuncusu Mert Ramazan Demir'in Yalı Çapkını'ndan ayrılabileceği spekülasyonları ortaya atılmıştı.

Reytinglerin zirvesinde yer alan dizi oldukça iyi giderken Kızılcık Şerbeti'nin yükselişiyle birlikte büyük düşüş yaşandı.

Kızılcık Şerbeti'ne daha fazla direnemeyen dizinin finale yaklaştığı konuşuluyor.

Öte yandan dizinin başrollerinde Afra Saraçoğlu, Çetin Tekindor, Mert Ramazan Demir, erif Sezer, Diren Polatoğulları ve Gözde Kansu gibi oyuncular var.

Yalı Çapkını, cuma akşamları izleyicisinin ekrana kilitlemeye devam ediyor.

Ayrıca dizinin başrol oyuncusu Mert Ramazan Demir dizinin 50. bölüm setinden bir paylaşım yapmıştı.

Battaniyeye sarılmış sahnesini beklerken fotoğraf paylaşan oyuncu "Günaydın. 50. bölüme böyle giriyorum. Bu bölüm hep dış yazmışlar dimi ceydo? Olsun ama hallederiz güzel bölüm çünkü:)" notunu düşmüştü.