Yalı Çapkını’nın Pelin’i Buçe Buse Kahraman beyaz bikinisiyle sere serpe uzandı

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolünü paylaştığı Yalı Çapkını dizisinde oynayan Buçe Buse Kahraman, yaz sezonunu açtı.

Yalı Çapkını’nın Pelin’i Buçe Buse Kahraman beyaz bikinisiyle sere serpe uzandı

Star TV'de cuma akşamları ekrana gelen Yalı Çapkını dizisinde Pelin karakterine hayat veren Buçe Buse Kahraman, yaz sezonunu açtı.

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Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolünü paylaştığı Yalı Çapkını dizisinde oynayan Buçe Buse Kahraman'ın bikinili pozları beğeni topladı.

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27 yaşındaki Buçe Buse Kahraman'ın pozlarına adeta beğeni ve yorum yağdı. Ünlü ismin takipçileri "Sen perisin", "Deniz perisi", "Güzelliğin karşısında hayran kalmamak mümkün değil", "Çok güzel" yorumlarında bulundu.

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