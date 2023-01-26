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Yalı Çapkını'nın başrol oyuncusu diziden ayrılıyor iddiası

Yalı Çapkını diziyle ilgili bomba bir iddia geldi. Seyran karakterini canlandıran Afra Saraçoğlu'nun diziden ayrılacağı konuşuluyor. İşte yerine gelecek isim...

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 15:11
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Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu diziden ayrılacağı gündeme bomba gibi düştü.

Yalı Çapkını'nın başrol oyuncusu diziden ayrılıyor iddiası
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Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisi 19. bölüm fragmanında izleyici resmen çıldırdı. "Yalı Çapkını'nı bitirmeye çalışıyorlar" yorumları peş peşe geldi. 

Dizinin yeni bölümünün fragmanında Ferit’in yalıya Pelin’i getirmesi büyük tepki topladı. Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği Pelo karakteriyle tepki toplayan Buçe Buse Kahraman hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı.

Ferit'in hayatından inatla çıkmayan Pelo'nun, 19. bölümde yalıya gelmesi, izleyicileri çileden çıkardı. Sosyal medyada yer alan bir iddiaya göre, geri planda kalan Afra Saraçoğlu'nun diziden ayrılığı söz konusu.

KAFALARDA SORU İŞARETLERİ OLUŞTU

Başrole ise Afra Saraçoğlu yerine Buçe Buse Kahraman'ın geleceği konuşuluyor. Mynet'in haberine göre; dizilerin başrol oyuncularını ağırlamayı bir gelenek haline getiren Onedio YouTube kanalının, Afra Saraçoğlu'ndan önce Buçe Buse Kahraman'ı konuk edeceği söylentileri, kafalarda soru işareti uyandırdı. Bu hamle, bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından ''Başrol ayrılıyor'' olarak yorumlandı.

MERT RAMAZAN DEMR'DE RAHATSIZ

Mert Ramazan Demir'in de senaryodan rahatsızlık duyduğu, Ferit karakterinin 4 kadınla birden aşk yaşamasına sinirlendiği öne sürülmüştü. Buçe Buse Kahraman'ın menajeri yoluyla senaryoya müdahale ettiği, Afra Saraçoğlu'nun geri planda tutulduğu iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü.

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