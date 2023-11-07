"Yalnız bir erkeksen kadınların dikkatini çekmezsin" diyen kadın tepki topladı

Sosyal medyada genç bir kadın yaptığı açıklama ile hem kadınlardan hem de erkeklerden tepki topladı:
"Yalnız bir erkeksen bir kadın tarafından ilgi çekmen daha azdır. Evliysen, sevgilin varsa, birileriyle flört ediyorsan, etrafında kalabalık bir kadın grubu varsa, seninle ilgili olmayan kadın bile şöyle düşünür; bir dakika ya, bu kadınlar bununla ilgileniyorsa benim göremediğim bir şey görüyorlar. Bir anda ilgisini çekmeye başlarsın"
Sosyal medyada genç bir kadın yaptığı açıklama ile hem kadınlardan hem de erkeklerden tepki topladı: