"Yalnız bir erkeksen kadınların dikkatini çekmezsin" diyen kadın tepki topladı

Sosyal medyada genç bir kadın yaptığı açıklama ile hem kadınlardan hem de erkeklerden tepki topladı:"Yalnız bir erkeksen bir kadın tarafından ilgi çekmen daha azdır. Evliysen, sevgilin varsa, birileriyle flört ediyorsan, etrafında kalabalık bir kadın grubu varsa, seninle ilgili olmayan kadın bile şöyle düşünür; bir dakika ya, bu kadınlar bununla ilgileniyorsa benim göremediğim bir şey görüyorlar. Bir anda ilgisini çekmeye başlarsın"