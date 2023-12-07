Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

Adıyaman’ın Bahçelievler Mahallesi Gazi Osman Paşa Caddesi 998 Sokak yakınlarında yalnız yaşayan 56 yaşındaki Şener Gündüz, evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Gündüz'den haber alamayan yakınları, eve gelerek kapıyı açıp içeriye girdi.

Gündüz’ü uyuduğu yatağında hareketsiz bir şekilde bulan Gündüz’ün yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda Gündüz’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Daha sonra olay yerine gelen polis ekiplerince evde ve çevresinde incelemelerde bulundu.

HASTALIK NEDENİYLE ÖLDÜ

Yapılan çalışmalar neticesinde daha önceden rahatsızlığı bulunan Gündüz’ün hastalığı nedeniyle öldüğü belirlendi.