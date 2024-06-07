Yalnızca belli saatlerde görünüyor! Temmuz'a kadar her gün yaşanacak

Güneşin kendini gösterdiği bu günlerde, pek çok kişi Atatürk silüetinin eşsiz manzarasını görmek için bölgeye akın etti. Seyir terasları, bu tarihi anı belgelemek isteyen ziyaretçilerle dolup taştı ve pek çok fotoğraf ve video kaydedildi.

İstanbul'dan gelen Soner Doğan, bu benzersiz doğa olayını her fırsatta izlemeye devam edeceğini ifade ederek, "Bu olağanüstü manzarayı görmek herkese nasip olmalı. İzlemek gerçekten inanılmaz bir deneyim" şeklinde konuştu.

Ailesiyle birlikte silüetin oluşumunu izlemeye gelen Gökçe Karagül, gölgenin oluşumunu ilk defa şahit olduğunu söyledi. Atatürk silüeti, temmuz ayı sonuna dek gözlemlenebilecek.

1954 yılında Yukarı Gündeş köyünde çobanlık yapan Adıgüzel Kırmızıgül'ün keşfettiği bu silüet, Erdoğan Kumru'nun 1975'te çektiği fotoğrafın Genelkurmay Başkanlığına ulaştırılmasıyla tüm Türkiye'nin ilgisini çekti. Özellikle haziran ayından temmuz sonuna kadar, Karadağlar'ın eteklerinde, bulutsuz günlerde saat 17.50 ile 18.10 arasında izlenebilen Atatürk silüetinin oluşumu, 1995 yılından bu yana her temmuz ayında gerçekleştirilen "Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri"nde kutlanmaktadır.