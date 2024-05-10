Yalnızca Ukrayna'dan gelen kadın, çocuk ve yaşlıları kabul eden Polonya'nın sokakları

Ukrayna-Rusya Savaşı'nın başlangıcından bu yana Polonya da yoğun göç alan ülkeler arasında yer aldı.

Polonya'nın Avrupa Birliği (AB) Nezdindeki Daimi Temsilciliği tarafından paylaşılan bilgiye göre, Ukrayna'dan Polonya'ya geçenlerin yüzde 87'sini kadın ve çocuklar oluşturdu.

Polonya'dan ayrılan toplam Ukraynalı sayısının ise 9 milyon 259 bin olduğu kaydedildi.

Radio Genoa adlı hesap, X platformundan Polonya sokaklarının yer aldığı bir videoyu paylaştı. Sosyal medyada söz konusu video, kullanıcılar tarafından "Ülkeye yalnızca Ukrayna'dan gelen kadın, yaşlı ve çocuk sığınmacıları kabul eden Polonya'nın sokakları..." yorumuyla paylaşıldı.

Sosyal medya kullanıcıları, videoya, "Bizim böyle olmamız hayal ötesi", "Şimdi bunu Eminönü'nden bir görüntü ile karşılaştırın", "Peki ya bizim sokaklarımız?" gibi yorumlarda bulundu.