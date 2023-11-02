Yalnızlık sorunu bitiyor. İnstagram'a yapay zekalı arkadaş geliyor

Instagram yalnızlığı bitirmeye kararlı. Yeni geliştirilen sanal arkadaş özelliği ile birlikte etnik kökenine kadar seçilebilecek yapay zeka arkadaş ile iletişim kurulabilecek.

Yalnızlık sorunu bitiyor. İnstagram'a yapay zekalı arkadaş geliyor

Webrazzi’den Tuğçe İçözü’nün haberine göre, Meta'nın bir süredir farklı personalara sahip üretimsel yapay zeka chatbotları üzerinde çalıştığını sizlere aktarmıştık. Hatta Mark Zuckerberg, ünlülerin yapay zeka versiyonlarının gelecek yıl gündemde olabileceğini düşündüğünü açıklamıştı.

Tüm bu gelişmelere ek olarak Instagram'ın kişiselleştirilebilir "yapay zeka destekli sanal arkadaş" (AI Friend) özelliği geliştirdiği ortaya çıktı.

Uygulamalardaki test sürümündeki özellikleri keşfetmesiyle tanınan Alessandro Paluzzi, bu yeni özelliğe dair ekran görüntüleri paylaştı. Paylaşılan bilgilere göre; "yapay zeka destekli sanal arkadaş" özelliği ile kullanıcılar beğenilerine göre bir yapay zeka chatbotu tasarlayarak sonrasında bu chatbotla iletişim kurabilecek.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ SANAL ARKADAŞ ÖZELLİĞİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Kullanıcılar bu chatbot ile sohbet ederken, sorularına yanıt arayabilecek, zor durumları kendisiyle konuşabilecek veya chatbot ile bir beyin fırtınası yapabilecek. Kullanıcılar, chatbot için cinsiyet ve yaş aralığı seçimi yapabilecek.

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Bu adımın ardından chatbot'un etnik kökeni ve kişilik özelliklerini belirleyebilecek. Instagram'ın sunduğu yapay zeka destekli sanal arkadaşınıza çekingen, coşkulu, yaratıcı, esprili veya pragmatik gibi kişilik özellikleri de tanımlayabiliyorsunuz.

Aynı şekilde yapay zeka destekli sanal arkadaşınızın ilgi alanlarını belirlemeniz de mümkün. Kendin yap (DIY), hayvanlar, kariyer, eğitim, eğlence, müzik ve doğa gibi ilgi alanları tanımlayabiliyorsunuz. Böylece yapay zeka destekli sanal arkadaşınız, konuşmalarının çerçevesini çizebiliyor.

Son olarak bir Avatar seçerek yapay zeka destekli sanal arkadaşınıza bir isim verebiliyorsunuz.

Tüm bu seçimleri yapmanızın ardından bir sohbet penceresine yönlendiriliyorsunuz. Bu ekranda düğmeye basarak konuşma başlatabiliyorsunuz.

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Instagram şu an için özellik hakkında açıklama yapmaktan kaçınıyor. Test aşamasındaki bu özelliğin hayata geçip geçmeyeceği ise belirsizliğini koruyor.

Meta, test ettiği bu yeni özellik ile Snapchat'in My AI chatbotuna meydan okumayı planlıyor olabilir. Ancak bir yapay zeka chatbotunun "arkadaş" kisvesiyle tanıtılması ilerleyen dönemde özellikle genç kullanıcıların psikolojik açıdan ciddi problemlerle karşılaşmasına yol açabilir.

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