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Yalova'da zabıta ekipleri zincir marketleri denetledi

Yalova Belediyesi, kentteki zincir marketlere yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde raflarda satılan tarihi geçmiş ürünler hakkında işlem başlattı.

Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe - 13:02
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Yalova Belediyesi kentteki zincir marketlere yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde raflarda satılan tarihi geçmiş ürünler hakkında işlem başlattı

Yalova'da zabıta ekipleri zincir marketleri denetledi
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Yalova Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri kentte faaliyet gösteren zincir marketlere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Marketleri tek tek gezen ekipler, ürünlerin gramaj kontrolünü, raf ve kasa fiyatları arasındaki uygunluk ve son kullanma tarihlerini denetledi.

Bazı zincir marketlerde son kullanma tarihi geçmiş et ve süt ürünlerini tespit eden ekipler, halk sağlığını tehlikeye sokacak aksaklıkları tespit ettiği bazı marketlere ihlal ve suç unsuruna göre yasal işlem başlattı.

Tarihi geçmiş ürünleri imha etmek için el koyan ekipler, cezai işlemler için aldıkları tutanakları Ticaret İl Müdürlüğüne gönderdi.

Açıklamada, çalışmaların aralıksız devam ettiğine vurgu yapılırken, vatandaşların da herhangi bir olumsuzluk görmeleri durumunda "153 ALO EVİM Merkezi"ni arayarak belediyeye ulaşmaları istendi.

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