Bu yıl "Birlikte Üretiyoruz, Birlikte İzliyoruz" temasıyla düzenlenecek olan festival, büyük bir ilgiyle karşılandı. Festival çerçevesinde, tam 101 ülkeden yapılan bin 153 başvuru arasından seçilen 70 finalist film, 10 farklı kategoride yarışacak. Film gösterimlerinin yanı sıra söyleşiler, paneller, atölyeler ve çeşitli kültürel etkinlikler Yalova’nın dört bir yanında sanatseverlerle buluşacak.

Festivalin açılışı, 15 Ekim Çarşamba günü saat 14.00’te Yalova Heykel’den başlayacak bir kortej ile yapılacak. Kortejin ardından Star AVM’de yönetmen Osman Sınav’ın "Uzun Hikâye" filmi gösterilecek. Açılış konuşmaları ve konser ise saat 18.00’de Barış Manço Açık Hava Tiyatrosu’nda gerçekleşecek.

Festivalin ikinci günü, 16 Ekim’de Özdilek AVM ve Star AVM’de film gösterimleri yapılırken, RDKM’de çeşitli paneller düzenlenecek.

Festival, 18 Ekim’de RDKM’de gerçekleştirilecek çeşitli atölye çalışmalarıyla devam edecek. Kapanış ise aynı gün saat 16.00’da Star AVM’de Dr. Özden Toprak’ın "Doğudan Batıya Fikir ve İrfan" belgeselinin gösterimiyle yapılacak. Ödül töreni ise saat 18.00’de RDKM’de düzenlenerek sinema şöleni sona erecek.

FESTİVALİN AMACI

Festivalin temel amacı, Yalova’yı Marmara Bölgesi’nin sanatsal merkezi haline getirmek ve genç sinemacılara yeni bir üretim ortamı sunmaktır. Organizasyon, tüm sanatseverleri bu büyük sinema buluşmasına katılmaya davet ediyor.