Yalova Tersanesinde ölümlü kaza

Kaynak: AA
Yalova Tersanesinde ölümlü kaza
Yalova’da bir tersanede meydana gelen kaza sonucunda bir başmühendis hayatını kaybederken tersane müdürü ise ağır bir şekilde yaralandı.

Bölgeden aktarılan bilgilere göre Altınova’da olan tersanede fırtına sonrasında inceleme yapıldı. Tersane müdürü Alper Akalın ile tersanede başmühendis olan Özkan Kara, konteyner ve forklift arasında kaldı. Konteyner ve forklift arasında sıkışan Tersan müdürü Akalın ile tersanede baş mühendis olan Kara ağır yaralandı.

Kazanın yetkililere haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri geldi. Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan mühendis Kara, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmadı.

Tersane müdürü Akalın'ın ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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