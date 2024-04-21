Yalova Tersanesinde ölümlü kaza

Bölgeden aktarılan bilgilere göre Altınova’da olan tersanede fırtına sonrasında inceleme yapıldı. Tersane müdürü Alper Akalın ile tersanede başmühendis olan Özkan Kara, konteyner ve forklift arasında kaldı. Konteyner ve forklift arasında sıkışan Tersan müdürü Akalın ile tersanede baş mühendis olan Kara ağır yaralandı.

Kazanın yetkililere haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri geldi. Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan mühendis Kara, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmadı.

Tersane müdürü Akalın'ın ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.