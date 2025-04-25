Yalova’da dehşet anları: Tekmeli bıçaklı 4 kişinin saldırısına uğradı

Alınan bilgiye göre, dün gece saatlerinde Yalova - Termal yolu üzerinde Y.K, (20), otomobiline bineceği sırada kendisini takip eden 4 şahsın saldırısına uğradı. Tekme, yumruk ve bıçaklı saldırıya uğrayan genç acımasızca darp edildi.

Saldırganlar, çevreden vatandaşlar gelince bölgeden uzaklaştı. Yaralanan Y.K, ise olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan, olayı gerçekleştiren şüphelilerin gözaltına alındığı öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.