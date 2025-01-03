Yalova’da işten çıkarıldı çatıya çıktı!

Düzenleme: Kaynak: İHA

Yalova’da belediyede çalışan bir kişi işten çıkarıldığı iddiasıyla bir binanın üstüne çıkıp intihar girişiminde bulundu. Çatıdan ‘İşten çıkarıldığı tekrar alınmasa atlayacağını ‘ iddia etti. Olay yerine giden belediye başkan yardımcısı şahıs ile yaptığı görüşme sonrasında ikna edildi.

Yalova'da belediye çalışanı bir kişi işten çıkarıldığı gerekçesiyle şehir merkezindeki 6 katlı belediye binasının çatısına çıkıp intihar girişiminde bulundu. Belediye başkanı ile görüşüp işe geri alınan şahıs çatıdan inip intihar etmekten vazgeçti.

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Edinilen bilgiye göre, Yalova Belediyesi Kültür Müdürlüğü çalışanı Önder Kurt, işten çıkarılınca belediye binasının çatısına çıkarak işe geri alınmazsa aşağıya atlayacağı söylemlerinde bulundu. Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel ile görüşüp işe geri alınan Önder Kurt o dakikadan sonda birden bire atlamaktan vazgeçip aşağıya indi. Olayla ilgili tahkikat başlatan polis ekipleri Kurt'un ifadesine başvurmak üzere polis merkezine götürdü.

Yalova’da işten çıkarıldı çatıya çıktı!

Yalova’da işten çıkarıldı çatıya çıktı!

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