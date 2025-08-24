Yalova’da kaçakçılık operasyonu!

Alınan bilgiye göre, Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çiftlikköy ilçesinde M.A. ve İ.A.'nın kaçak tütünleri boş makaronlara doldurarak satış yaptıkları bilgisine ulaştı. Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ile Çiftlikköy İlçe Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, şahıslara ait adres ve araçlarda yapılan aramalarda 1 kilo 150 gram bandrolsüz kaçak tütün, 84 bin 200 adet boş makaron, 21 bin 424 adet dolu makaron, 2 bin adet boş sigara paketi, 109 paket kaçak sigara, 2 adet elektronik tütün doldurma makinası, 1 adet kompresör, 2 adet fanlı tütün kurutma düzeneği, nem ölçer, terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve yasal işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerde M.A. tutuklanırken İ.A. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.