Yalova'da uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı

Kaynak: DHA
Yalova'da uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı

Yalova, jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şehirde uyuşturucuyla mücadeleye yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda E.E. isimli kişinin Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan evinde uyuşturucu madde satışı yaptığı ihbarını aldı.Teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, 11 Temmuz tarihinde E.E.'nin evine gerçekleştirilen operasyonda gözaltına aldı. Evde gerçekleştirilen aramalarda ise 830 gram esrar, 50 gram plaka esrar, 56 gram likit esrar, 1 hassas terazi, 1 esrar pres aleti, 1 esrar öğütme aparatı ele geçirildi.

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Öte yandan Kocaeli-Yalova karayolu üzerinde kontrol noktası oluşturan polisler, şüphe üzerine durdurdukları otomobilde gerçekleştirdikleri kontrolde iki ayrı hırsızlık suçundan arandığı belirlenen G.Ü. adlı şahsı yakalandı. G.Ü.'nün üzerinde ve aracında gerçekleştirilen aramalarda ise 102 gram metamfetamin, 1 gram skunk, 1 hassas terazi, bin 855 euro para, 8 bin 620 TL., 1 cep telefonu ele geçirildi. Operasyonlar sonrası gözaltına alınan E.E. ile G.Ü., emniyetteki işlemlerinden sonra sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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