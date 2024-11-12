Yalova'da zincirleme kaza: 4 otomobil ve 1 minibüs birbirine girdi: 4 yaralı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Yalova'da zincirleme kaza: 4 otomobil ve 1 minibüs birbirine girdi: 4 yaralı

Yalova'da 4 otomobil ile 1 midibüsün karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Çiftlikköy ilçesi Yalova-İzmit karayolunda meydana geldi. Kavşaktaki köprüde 77 BC 671, 35 PMC 64, 34 LY 1707 ve 34 CYH 344 plakalı otomobiller ile 77 P 4280 plakalı servis midibüsü çarpıştı. Zincirleme kazada, araçlarda bulunan C.B, M.A, G.M ve F.K. isimli kişiler yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan köprünün Kocaeli istikameti, kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yalova'da zincirleme kaza: 4 otomobil ve 1 miniboüs birbirine girdi: 4 yaralı

Yalova'da zincirleme kaza: 4 otomobil ve 1 miniboüs birbirine girdi: 4 yaralı

Yalova'da zincirleme kaza: 4 otomobil ve 1 miniboüs birbirine girdi: 4 yaralı

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