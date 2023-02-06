6 Şubat 2023 Pazartesi
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Gökhan Zan canlı yayında gözyaşları içinde yardım istedi. ''Yalvarıyorum size yardım edin''

Gökhan Zan canlı yayında gözyaşları içinde yardım istedi. ''Yalvarıyorum size yardım edin''

Hatayspor'da yardımcı antrenörlük yapan Gökhan Zan, gözyaşları içinde yardım istedi.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 20:21
Takip Et

''Yalvarıyorum size yardım edin'' Gökhan Zan canlı yayında gözyaşları içinde yardım istedi

Gökhan Zan canlı yayında gözyaşları içinde yardım istedi. ''Yalvarıyorum size yardım edin''
+
Aa
-

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde en çok etkilenen illerimizden Hatay yardım bekliyor.

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in ardından yardımcı antrenörlük görevini yapan Gökhan Zan sosyal medya hesabından video paylaşarak gözyaşları içinde yardım istedi.

Sosyal medyada canlı yayın açan Gökhan Zan;

"Arkadaşlar ne olur sesimizi duyun. Çok kötüyüz. Hatay çok kötü, insanlar çok kötü. Hiçbir şey yok. Herkes enkaz altında. Millet yalvarıyor yardım için. Elimizden bir şey gelmiyor, elimizden hiçbir şey gelmiyor.

Kimse yok, yardım eden yok. Herkes çabasıyla kurtulmaya çalışıyor. Halk perişan durumda. Terk edilmişiz Hatay olarak. Sesimizi duyuramıyoruz.

İnternet yok, hiçbir şey yok burada. Her şey yerle bir olmuş. Yalvarıyorum size yardım edin. Ne olur sesimiz olun başka bir şey istemiyorum. Çok zorlanıyoruz. Antakya bitmiş, Armutlu bitmiş, Defne bitmiş, Hatay her yer bitmiş. İnsanlar evlerine giremiyor, kar, kış kıyamet...

Yardım yok, su yok, kimse kimseye ulaşamıyor. Çabamızla bir şey yapmaya çalışıyoruz yapamıyoruz. Hatay dışındaki kişiler ne olur sesimiz olun. Çok zor internet buldum, şarjım da bitecek. Yardım eden yok, insanların çığlıkları... " ifadelerini kullanarak yardım talebinde bulundu.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

1950
6.02.2023 20:24
Alpay vekil, bak bunlarda sporcu, insanlık neymiş gösteriyorlar, seyret de feyz al  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Başvuru yapmayan hakkını kaybedecek. Tapu sahipleri için kritik uyarı yapıldı
1
﻿Başvuru yapmayan hakkını kaybedecek. Tapu sahipleri için kritik uyarı yapıldı
﻿Başvuru yapmayan hakkını kaybedecek. Tapu sahipleri için kritik uyarı yapıldı
﻿Zaniolo Galatasaray'da: İtalyanlar resmen açıkladı
2
﻿Zaniolo Galatasaray'da: İtalyanlar resmen açıkladı
﻿Zaniolo Galatasaray'da: İtalyanlar resmen açıkladı
﻿Yarıyıl tatilinin bir gün daha uzadığı iller belli oldu
3
﻿Yarıyıl tatilinin bir gün daha uzadığı iller belli oldu
﻿Yarıyıl tatilinin bir gün daha uzadığı iller belli oldu
﻿Hava açınca facianın büyüklüğü ortaya çıktı
4
﻿Hava açınca facianın büyüklüğü ortaya çıktı
﻿Hava açınca facianın büyüklüğü ortaya çıktı
﻿Kahreden Whatsapp mesajları: Duvarın altındayım şarjım az. 6 aylık bebeğim var
5
﻿Kahreden Whatsapp mesajları: Duvarın altındayım şarjım az. 6 aylık bebeğim var
﻿Kahreden Whatsapp mesajları: Duvarın altındayım şarjım az. 6 aylık bebeğim var
﻿Naci Görür Herkesin korktuğu büyük tehlikeyi açıkladı
6
﻿Naci Görür Herkesin korktuğu büyük tehlikeyi açıkladı
﻿Naci Görür Herkesin korktuğu büyük tehlikeyi açıkladı
﻿Deprem profesörü Şener Üşümezsoy 7 büyüklüğünde olacak 2. Depremin yerini açıkladı
7
﻿Deprem profesörü Şener Üşümezsoy 7 büyüklüğünde olacak 2. Depremin yerini açıkladı
﻿Deprem profesörü Şener Üşümezsoy 7 büyüklüğünde olacak 2. Depremin yerini açıkladı
﻿Gündüz bakımevleri ve çocuk kulüpleri 13 Şubat'a kadar tatil edildi
﻿Gündüz bakımevleri ve çocuk kulüpleri 13 Şubat'a kadar tatil edildi
﻿Gündüz bakımevleri ve çocuk kulüpleri 13 Şubat'a kadar tatil edildi
﻿Depremde hayatını kaybedenler için sela okunacak
﻿Depremde hayatını kaybedenler için sela okunacak
﻿Depremde hayatını kaybedenler için sela okunacak
﻿Karadeniz illerinden ekiplerin deprem bölgesine sevki sürüyor
﻿Karadeniz illerinden ekiplerin deprem bölgesine sevki sürüyor
﻿Karadeniz illerinden ekiplerin deprem bölgesine sevki sürüyor
﻿Felipe Melo'dan deprem paylaşımı. ''Geçmiş olsun ikinci vatanım''
﻿Felipe Melo'dan deprem paylaşımı. ''Geçmiş olsun ikinci vatanım''
﻿Felipe Melo'dan deprem paylaşımı. ''Geçmiş olsun ikinci vatanım''
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.