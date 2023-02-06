Gökhan Zan canlı yayında gözyaşları içinde yardım istedi. ''Yalvarıyorum size yardım edin''

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde en çok etkilenen illerimizden Hatay yardım bekliyor.

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in ardından yardımcı antrenörlük görevini yapan Gökhan Zan sosyal medya hesabından video paylaşarak gözyaşları içinde yardım istedi.

Sosyal medyada canlı yayın açan Gökhan Zan;

"Arkadaşlar ne olur sesimizi duyun. Çok kötüyüz. Hatay çok kötü, insanlar çok kötü. Hiçbir şey yok. Herkes enkaz altında. Millet yalvarıyor yardım için. Elimizden bir şey gelmiyor, elimizden hiçbir şey gelmiyor.

Kimse yok, yardım eden yok. Herkes çabasıyla kurtulmaya çalışıyor. Halk perişan durumda. Terk edilmişiz Hatay olarak. Sesimizi duyuramıyoruz.

İnternet yok, hiçbir şey yok burada. Her şey yerle bir olmuş. Yalvarıyorum size yardım edin. Ne olur sesimiz olun başka bir şey istemiyorum. Çok zorlanıyoruz. Antakya bitmiş, Armutlu bitmiş, Defne bitmiş, Hatay her yer bitmiş. İnsanlar evlerine giremiyor, kar, kış kıyamet...

Yardım yok, su yok, kimse kimseye ulaşamıyor. Çabamızla bir şey yapmaya çalışıyoruz yapamıyoruz. Hatay dışındaki kişiler ne olur sesimiz olun. Çok zor internet buldum, şarjım da bitecek. Yardım eden yok, insanların çığlıkları... " ifadelerini kullanarak yardım talebinde bulundu.