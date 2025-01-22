Yamaç paraşütçülerin zor anları! Köpek saldırısından son anda kurtuldular

Kaynak: İHA
Yamaç paraşütçülerin zor anları! Köpek saldırısından son anda kurtuldular

Siirt Botan Vadisi'nde inişe geçen yamaç paraşütçüleri çoban köpeklerinin saldırısından şans eseri kurtuldu.

Siirt Botan Vadisi'nde inişe geçen yamaç paraşütçüleri, çoban köpeklerinin saldırısından son anda kurtuldu.

parasut1.jpgBotan Vadisi'nde düzenlenen bir yamaç paraşütü uçuşunda, inişe geçen yamaç paraşütçüleri, çevredeki köpeklerin saldırısına uğramaktan son anda kurtuldu. Paraşütçü, iniş bölgesine yaklaştığı sırada köpeklerin saldırgan tavırlar sergilediğini fark etti. Hızlıca önlem alarak güvenli bir iniş gerçekleştiren sporcu yaşadıklarını anlattı. Sporcu Ulaş Aslan, "Uçuşun sonunda iniş alanına doğru yaklaşırken köpeklerin bize doğru koştuğunu ve havladığını gördük. Biz de onlara denk gelmemek maksadıyla birkaç manevra yaptık. Israrla peşimizden koştular. Çıkardığımız gürültüyle onları uzaklaştırdık" dedi.

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