Yamaçtan koptu mahalleyi teğet geçti. Sel suları gevşetmişti

Artvin’in Borçka ilçesinde yaşanan sel, büyük tahribata yol açarken, köylerde ise heyelan meydana gelen geldi.

İlçeye bağlı Aksu Mahallesi mevkiinde yamaçtan kopan dev kaya parçaları; Kaynarca, Balcı, Alaca ve Arka köylerine ulaşımı sağlayan grup köy yoluna düştü. Dev kaya kütleleri, mahalledeki evleri teğet geçti.

"BİR YERE ZARAR VERMEDEN DÜŞMESİ HAYIRLI OLDU"

Büyük bir facianın eşiğinden dönülen Aksu'da mahalle muhtarlığı yapan Ekrem Yılmaz, “Geçen yıl burada bir heyelan olmuştu. Bu yıl da bekleniyordu. Tek tesellimiz cana zarar gelmemesi. Bu kayanın bir yere zarar vermeden düşmesi hayırlı oldu. Bu belki de başka bir zaman daha büyük bir felakete neden olabilirdi" dedi.