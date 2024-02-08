Yamaçtan koptu mahalleyi teğet geçti. Sel suları gevşetmişti

Kaynak: İHA
Yamaçtan koptu mahalleyi teğet geçti. Sel suları gevşetmişti
Artvin'in Borçka ilçesinde önceki gün meydana gelen heyelanda dev kayalar mahalleye düşerken, şans eseri evlere isabet etmedi.

Artvin’in Borçka ilçesinde yaşanan sel, büyük tahribata yol açarken, köylerde ise heyelan meydana gelen geldi.

İlçeye bağlı Aksu Mahallesi mevkiinde yamaçtan kopan dev kaya parçaları; Kaynarca, Balcı, Alaca ve Arka köylerine ulaşımı sağlayan grup köy yoluna düştü. Dev kaya kütleleri, mahalledeki evleri teğet geçti.

"BİR YERE ZARAR VERMEDEN DÜŞMESİ HAYIRLI OLDU"

Büyük bir facianın eşiğinden dönülen Aksu'da mahalle muhtarlığı yapan Ekrem Yılmaz, “Geçen yıl burada bir heyelan olmuştu. Bu yıl da bekleniyordu. Tek tesellimiz cana zarar gelmemesi. Bu kayanın bir yere zarar vermeden düşmesi hayırlı oldu. Bu belki de başka bir zaman daha büyük bir felakete neden olabilirdi" dedi.

aw137489-02.jpgaw137489-01.jpgaw137489-03.jpgaw137489-04.jpg

Son Haberler
Dünyanın en şifalı bitkileri hangileri Şifalı Bitkiler
Dünyanın en şifalı bitkileri hangileri
Konyaspor'dan ayrılmak isteyen yıldız futbolcuyu açıkladı. Recep Çınar yazdı Spor
Konyaspor'dan ayrılmak isteyen yıldız futbolcuyu açıkladı. Recep Çınar yazdı
Seyir halindeki otomobil bir anda alev topuna döndü Yerel Haberler
Seyir halindeki otomobil bir anda alev topuna döndü
Alıç meyvesinin yararları şaşırtıyor Şifalı Bitkiler
Alıç meyvesinin yararları şaşırtıyor
Çağlayan Adliyesi'ndeki terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşın vurulduğu an ortaya çıktı Gündem
Çağlayan Adliyesi'ndeki terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşın vurulduğu an ortaya çıktı
Fenerbahçe Galatasaray'ı geçti Spor
Fenerbahçe Galatasaray'ı geçti
Galatasaray'ın yeni transferi Derrick Köhn İstanbul'da Spor
Galatasaray'ın yeni transferi Derrick Köhn İstanbul'da