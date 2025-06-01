Yamaçtan sessizce indi yavruyu tek pençeyle avladı! Vahşi doğanın acımasız yüzü

Bursalı yaban hayatı fotoğrafçısı Samet Asutay, geçen hafta 2 arkadaşıyla birlikte Munzur Dağları'nda doğa gezisine çıktı. Asutay, bir bozayının yavrusuyla birlikte yamaçtan inen bir dağ keçisini kovaladığını gördü. Bozayı, annesinin arkasında kalan yavru dağ keçisini yakalayıp, bölgeden uzaklaştı. Anne dağ keçisi, karla kaplı yamaçta bir süre yavrusunu ararken, yaşananlar Asutay tarafından dronla görüntülendi.

Samet Asutay, görüntüleri sosyal medya hesabından, "Doğanın Gerçek Yüzü: Munzur Dağları'nda Nefes Kesen Anlar" başlığıyla paylaşarak şu ifadelere yer verdi:

"Geçen hafta Munzur Dağları'na üç arkadaş yaptığımız gezi sırasında unutulmaz bir doğa olayına tanıklık ettik. Öğle saatlerinde dağ keçisi (şamua) yavrusuyla birlikte yamaçtan aşağı iniyordu. Tam o anda, uzaktan yaklaşan bir bozayıyı fark ettik. Telefonla kayda almaya başladık, ama bu anı daha net kayda almak için hemen dron ile havalandık. Ayı ve keçiye rahatsızlık vermemek adına uzak mesafeden, dronumuzun tele lensiyle 3x zoom yaparak çekim yaptık. Bu inanılmaz karşılaşma, doğanın acımasız ama hayranlık uyandıran dengesini bir kez daha gözler önüne serdi. Anne şamua ise sağa sola giderek yavrusunu aramaya devam etti."