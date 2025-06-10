Yamal'dan Ronaldo'ya büyük ayıp: Sosyal medyada tepki yağdı

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Yamal'dan Ronaldo'ya büyük ayıp: Sosyal medyada tepki yağdı

İspanya'nın genç süper yıldızı Lamine Yamal, Uluslar Ligi Finali'nden sonra Ronaldo'nun elini sıkmadı.

Portekiz'in UEFA Uluslar Ligi finalinde penaltılarla İspanya'yı yenerek şampiyon olduğu maçın seremoni töreninde yaşananlar gündem oldu.

Ödül töreninde Cristiano Ronaldo'nun elini uzattığı anlarda, İspanya'nın genç yıldızı Lamine Yamal'ın yüzünü diğer tarafa çevirdiği görüntüler ortaya çıktı.

Kısa sürede sosyal medyada yayılan o görüntülerin ardından Yamal'a tepki gösterildi.

Ronaldo maçtan önceki gün Yamal ile ilgili kendisine sorulan bir soruya, " "Lamine Yamal çok iyi gidiyor, yeteneğinin tüm avantajlarını kullanıyor. Şimdi bırakın çocuk büyüsün ve ona çok fazla baskı yapmayın. Bırakın iyi yetişsin, üzerindeki baskıyı kaldırın. Yeteneği konusunda hiçbir sıkıntısı yok." yanıtını vermişti.

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