Yamal'dan Ronaldo'ya büyük ayıp: Sosyal medyada tepki yağdı

Portekiz'in UEFA Uluslar Ligi finalinde penaltılarla İspanya'yı yenerek şampiyon olduğu maçın seremoni töreninde yaşananlar gündem oldu.

Ödül töreninde Cristiano Ronaldo'nun elini uzattığı anlarda, İspanya'nın genç yıldızı Lamine Yamal'ın yüzünü diğer tarafa çevirdiği görüntüler ortaya çıktı.

Kısa sürede sosyal medyada yayılan o görüntülerin ardından Yamal'a tepki gösterildi.

Lamine Yamal, elini uzatan Cristiano Ronaldo’nun yüzüne bakmıyor ????pic.twitter.com/4OyuoCAjVI — Asist Analiz (@asistanaliz) June 9, 2025

Ronaldo maçtan önceki gün Yamal ile ilgili kendisine sorulan bir soruya, " "Lamine Yamal çok iyi gidiyor, yeteneğinin tüm avantajlarını kullanıyor. Şimdi bırakın çocuk büyüsün ve ona çok fazla baskı yapmayın. Bırakın iyi yetişsin, üzerindeki baskıyı kaldırın. Yeteneği konusunda hiçbir sıkıntısı yok." yanıtını vermişti.