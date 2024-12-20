Yamyam katilin son arzusu şoke etti. 10 yaşındaki kızı parça parça yedi

ABD'de 18 yıl önce işlenen cinayet insanın kanını dondurdu. 10 yaşındaki komşularının kızı Jamie Rose Bolin'i dairesinin önünde gören o zaman 27 yaşında olan Kevin Underwood yaptığı şeytani planı uygulamaya soktu. Küçük kızı kolundan tutarak onu dairesinin içine soktu. Kızın korkusu gözlerinden okunuyordu. Kız ne olduğunu anlamadan cani adam kafasına ekmek kesme tahtasıyla vurdu.

Daha sonra çocuğun kafasını kesmeye çalıştı ancak kız cılız vücuduyla cani adama karşı koymaya çabalıyordu. Adam kızı sürükleyerek banyoya götürdü. Küvetin su dolmasını beklerken küçük kıza cinsel istismarda bulundu. Sonra kızı küvete sokarak onu boğarak öldürdü.

Kızın kafasına vurduğu kesme tahtasına kızın belli uzuvlarını koyarak kesti ve yemeye başladı. Kızlarının kayıp olduğunu fark eden aile polise başvurdu. Polis küçük kızı arama çalışmasına oturdukları apartmandan başladı. Evlere tek tek girerek ipucu bulmaya çalıştı.

Polisler Kevin Underwood'un dairesine girince hayatlarının şokunu yaşadı. Jamie'nin kalıntılarını yatak odasında plastik bir kabın içinde buldu. Genç adam polislere "Hadi beni tutuklayın... Ona vurdum ve doğradım. Cehennemde yanacağım," dedi. Gözaltına alınan cani cezaevine gönderildi.

SON ARZUSU SON YEMEĞİ OLDU

Yamyam adam tam 18 yıl cezaevinde kaldıktan sonra verilen idam cezasının uygulanmasına karar verildi. Cani adam "Yaptığım tüm korkunç şeyler için tekrar özür dilemek istiyorum," diye mırıldandı ve ardından kendisini doğum gününde ve Noel'den birkaç gün önce idam etmenin ailesine karşı "Gereksiz yere zalimce" olduğunu iddia etti. Ardından da "Bunları yaptığım için kendimden nefret ediyorum ve keşke onları geri alabilseydim" dedi.

Yasalar gereği adama son arzusu soruldu. Underwood hayatının sonunu beklerken son yemeğini yedi: bir cheeseburger, kızarmış tavuk biftek, soslu patates püresi, barbunya fasulyesi, ketçaplı patates kızartması ve soda.

Tüm yemeklerini bitiren Kevin Ray Underwood McAlester'daki Oklahoma Eyalet Hapishanesi'nde perşembe günü saat 10.04'te zehirli iğne enjekte edildi. Yamyam adamın saat 10.14'te öldüğü açıklandı. İnfazı kız kardeşi Lori Pate de izledi.

Cani adamın rahatsız edici suçunun hastalıklı bir yamyamlık fantezisinden kaynaklandığı ortaya çıktı. Yetkililer, idam cezası uygulanmadan önce yamyam katile sakinleştirici verildiğini açıkladı.

İnfazdan sonra açıklama yapan küçük kızın teyzesi Jessica Stegner, "İlklerini yaşamadı, hatalar yapmadı, gülmedi, ağlamadı ya da hayatı kutlamadı. Bu ondan çalındı. Bu aile zaten yeterince acı çekti. Biraz merhamet görmemiz gerekiyor," dedi.

CANİNİN AVUKATLARI HER YOLU DENEDİ

Underwood'un avukatları yıllarca onu otizm, obsesif-kompulsif bozukluk ve şizotipal kişilik bozukluğu teşhislerini öne sürerek akıl hastası bir adam olarak gösterdiler.

Ancak savcılar ve Jamie'nin ailesi, bu iddiaları, Jamie'nin hesaplı ve korkunç eylemlerinin sorumluluğunu başkasına yükleme girişimi olarak reddetti.

Savcılar, af talebine karşı çıktıklarında, "Kevin Underwood akıl hastalığı tarafından yönlendirilmiyordu; sadist ve sapkın arzularla yönlendiriliyordu. Bu hasta bir adamın eylemi değildi; soğukkanlı bir avcının kasıtlı suçuydu" ifadelerini kullandılar.

Underwood'un idamı bu yıl Oklahoma'da gerçekleştirilen dördüncü, ülke genelinde ise 25. idam oldu.