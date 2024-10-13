'Yan baktın' kavgasında bir kişi öldü

Kaynak: İHA
'Yan baktın' kavgasında bir kişi öldü

Kayseri Kocasinan'da iki grup arasında "yan bakma" nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı. Yaralılardan biri hayatını kaybetti.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iki grup arasında "yan bakma" nedeniyle çıkan kavgada bıçakla yaralanan 2 kişiden 1'i hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda iki grup arasında iddiaya göre "yan bakma" nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle H.K. (20) ile K.D. (22), bıçaklanarak yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Polis çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise yaralanan H.K. ile K.D.'yi ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. H.K., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken K.D.'nin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Polis, olaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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