Yan yatan araçta 6 kişi yaralandı

Bölgeden aktarılan bilgilere göre; 6 kişinin hayatını kaybettiği kaza Sivas Merkez'e bağlı Olukman köyünde meydana geldi. 37 yaşındaki H.K. idaresindeki 58 NV 025 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda devrildi.

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri gönderildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalede bulundu. Kaza sonucunda sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan H.K., F.Ç., İ.I., M.M.Ç. (10) M.K. hafif şekilde yaralandı. Yaralılar kentte bulunan hastanelerde tedavi altına alındı. Ekiplerin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.