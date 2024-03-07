Yan yatan tır karayolunda ulaşımı aksattı

Kaynak: İHA
Yan yatan tır karayolunda ulaşımı aksattı
Gümüşhane’de bir sürücü kaygan yolda sürdüğü tırın direksiyon hakimiyetini kaybedince tır yan yattı. Sürücü hafif bir şekilde yaralanırken tırın devrildiği karayolu ulaşıma kapandı.

Bölgeden aktarılan bilgilere göre İkisu-Şiran karayolunda İkisu istikametine ilerleyen 48 yaşındaki Oktay Aydınay yönetimindeki 58 ZA 460 plakalı tır, sabah saatlerinde Arılı köyü mevkiinde sürücüsünün yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yan yattı.

Kazada esnasında yaralanan sürücü Oktay Aydınay, ihbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Devrilen tır yan yatınca tek şeritli yolu tamamen kapatan tır nedeniyle İkisu-Şiran karayolunda ulaşım kesilirken, yolun yan tarafında oluşturulan alandan yalnızca otomobil türü araçların geçişine izin verildiği bildirildi

Karayolları ve Jandarma ekipleri tırın yoldan kaldırılarak ulaşımın tamamen açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

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