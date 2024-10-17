Yanan ev infilak etti

Sarıveliler ilçesinde bulunan Ahmet K.'ye ait müstakil evinde sebebi henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Felçli olduğu öğrenilen 60 yaşlarındaki Ahmet K.'yi komşuları evden dışarıya çıkararak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ettiği esnada evde bulunan tüp bomba gibi patladı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İtfaiye ekiplerince yangın söndürülerek kontrol altına alınırken, ev maddi hasar meydana geldi.