Yanan otomobil ev yaktı

Kocaeli'de bir kişinin annesini hastaneye götürmek için arkadaşından emanet aldığı otomobil, park halindeyken alev topuna döndü. Yangın ahşap kulübeye ve bir eve sıçradı. Kulübe küle dönerken, ev az hasar aldı.

Yanan otomobil ev yaktı

İHA'nın haberine göre, yangın, saat 04.00 sıralarında Gebze, Yavuz Selim Mahallesi Şehit Mehmet Kartal Caddesi'nde meydana geldi.

3 katlı binanın avlusunda bulunan 34 UV 2098 plaka otomobilde yangın çıktı. Otomobilde çıkan yangın ahşap kulübeye ve bir eve sıçradı.

Ev sahipleri hemen dışarıya çıkarken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, alev topuna dönen otomobili ve kulübeyi söndürdü.

Ev ise küçük çaplı hasar aldı. Fazlı D. isimli şahsın annesini hastaneye götürmek için aracı arkadaşından emanet aldığı öğrenildi.

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