Yanarak küle dönen evlerin fiyatı dudak uçuklatıyor: En ucuzu bile 6 milyon TL

Antalya’da 200 yıllık binaların bulunduğu tarihi Kaleiçi bölgesinde 3 tarihi yapı küle döndü. Bu evler yangınlara rağmen maddi değerini kaybetmedi.

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Yanarak küle dönen evlerin fiyatı dudak uçuklatıyor: En ucuzu bile 6 milyon TL 1
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Yanarak küle dönen evlerin fiyatı dudak uçuklatıyor: En ucuzu bile 6 milyon TL 2

Antalya’nın tarihi Kaleiçi bölgesinde yer alan metruk binalar adeta evsiz vatandaşların yaşam alanı oldu.

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Yanarak küle dönen evlerin fiyatı dudak uçuklatıyor: En ucuzu bile 6 milyon TL 3

Üzerinde yıllardır 'satılık' ilanı bulunan ve bir türlü alıcı bulamayan binalarda zaman zaman yaşanan yangınlar bir yandan mahalledeki diğer konutlara zarar verirken, diğer taraftan yanan binayı kullanılamaz hale getiriyor.

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Yanarak küle dönen evlerin fiyatı dudak uçuklatıyor: En ucuzu bile 6 milyon TL 4

Bölgede son 1 yılda çıkan yangınlarda Tuzcular Mahallesi'nde bir hamam ve bir bina ve Selçuk Mahallesi'nde bir bina yanarak kullanılamaz hale geldi.

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Yanarak küle dönen evlerin fiyatı dudak uçuklatıyor: En ucuzu bile 6 milyon TL 5

Her iki yangında binaların ahşap olmasından dolayı itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangınlar kontrol altına alındı.

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Yanarak küle dönen evlerin fiyatı dudak uçuklatıyor: En ucuzu bile 6 milyon TL 6

Diğer taraftan bölgede yanan her iki binanın ‘satılık’ ilanının ise devam ettiği görüldü.

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Yanarak küle dönen evlerin fiyatı dudak uçuklatıyor: En ucuzu bile 6 milyon TL 7

Kullanılamaz hale gelen yapılar maddi değerini kaybetmeyerek 300 bin dolardan başlayan fiyatlarla 1,5 milyon dolara kadar alıcı bekliyor.

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Yanarak küle dönen evlerin fiyatı dudak uçuklatıyor: En ucuzu bile 6 milyon TL 8

Kaleiçi bölgesinin 4 ayrı mahalleden oluştuğunu belirten Tuzcular Mahalle Muhtar Uğur Çetin, şunları ifade etti:

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Yanarak küle dönen evlerin fiyatı dudak uçuklatıyor: En ucuzu bile 6 milyon TL 9

“595 kişi ikamet ediyor. Bölgemizde altyapısı oluşturularak restorasyon yapılacak çok sayıda konut var. Boş binalarda evsiz vatandaşlar kalıyor."

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Yanarak küle dönen evlerin fiyatı dudak uçuklatıyor: En ucuzu bile 6 milyon TL 10

"Evsiz vatandaşlar ısınmak için ateş yakınca tarihi evler yanarak küle dönüyor. Bunlarsa sahip çıkabilir. Herkes kendisi restorasyon yaptığı için yapacak gücü olmayan da var.

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Yanarak küle dönen evlerin fiyatı dudak uçuklatıyor: En ucuzu bile 6 milyon TL 11

Aslında buranın restorasyonu Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılmalıdır. Buna göre bir düzenleme yapılması gerekir.”

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Yanarak küle dönen evlerin fiyatı dudak uçuklatıyor: En ucuzu bile 6 milyon TL 12

“Turist her şeyi burada görüyor, burada liman da var. Turist Kaleiçi’ne ne kadar çok gelirse o kadar iyi olur. Çok sayıda boş ev var, aslında önlemler alınıyor ama bir şekilde evsiz kişiler bu binalara giriyor.

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Yanarak küle dönen evlerin fiyatı dudak uçuklatıyor: En ucuzu bile 6 milyon TL 13

Ben mahallemde boş olan evlerin kontrollerini yapıyorum."

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Yanarak küle dönen evlerin fiyatı dudak uçuklatıyor: En ucuzu bile 6 milyon TL 14

"Bu binalar 300 bin dolardan başlayarak 1,5 milyon dolara kadar alıcı buluyor. Restorasyon yapılarak satılsa daha bir güzel olacak.

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Yanarak küle dönen evlerin fiyatı dudak uçuklatıyor: En ucuzu bile 6 milyon TL 15

En azından yapı ortaya çıkacak. Normal değerinin üzerinde rakamlar konuşuluyor."

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Yanarak küle dönen evlerin fiyatı dudak uçuklatıyor: En ucuzu bile 6 milyon TL 16

"Binaların yanında değerini kaybetmemesinin sebebi çoğu 150 yıllık tarihi bina olduğu için. 200 yıllık evler de var.

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Yanarak küle dönen evlerin fiyatı dudak uçuklatıyor: En ucuzu bile 6 milyon TL 17

Burada binaların değer kaybetme olanağı olmaz. İnsanlar yanan yerlere gelip bakıyorlar, buraya ne kadar para harcayacaklarını düşünüyorlar, aldıkları fiyatın üzerine bir o kadar da masraf ediyorlar.”

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Yanarak küle dönen evlerin fiyatı dudak uçuklatıyor: En ucuzu bile 6 milyon TL 18
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