Asya ülkesi Endonezya, günlerdir Semeru Yanardağı kabusunu yaşıyor. Java Adası'nın doğusunda bulunan Semeru Yanardağı'nın patlaması sonucu alarm seviyesi en yüksek düzeye çıkarıldı. Ülkede tahliye operasyonu başlatıldı.

Endonezyalı yetkililer, 900'den fazla kişinin tahliye edildiğini, mahsur kalan 170 dağcının da güvenli alana geçişlerini sağlamak amacıyla operasyonel aksiyon alındığını duyurdu. Yetkililer, Java Adası'ndaki Semeru yanardağında Çarşamba günü meydana gelen 10 patlamanın ardından alarm seviyesinin en yükseğe çıkardı.

Semeru Milli Parkı yetkilisi Septi Wardhani, dağcıların kraterden yaklaşık 6,4 kilometre uzaklıkta, yanardağın eteğindeki bir göl kenarında kamp yaparak geceyi geçirdiklerini ancak şimdi güvenli bir yere götürüldüklerini söyledi. Wardhani, Reuters'a yaptığı açıklamada, "Rehberleriyle birlikte tüm dağcılar güvende. Durum kontrol altında" dedi.

Endonezya Volkanoloji Ajansı'ndan gelen görüntülerde, kraterden yükselen ve yanardağın yamaçlarını kaplayan büyük bir sıcak kül bulutu görüldü. Son büyük patlaması Aralık 2021'de gerçekleşen Semeru yanardağı en az 51 kişi hayatına mal olmuştu. O dönemde yaşanan patlamada, bölge civarındaki köyler de küller altında kalmıştı.

3 bin 676 metre yüksekliğindeki Semeru Dağı, Endonezya'daki yaklaşık 130 aktif yanardağdan biri .

Endonezya, çok sayıda depremin yaşandığı ve birçok aktif yanardağın bulunduğu, sismik açıdan oldukça aktif bir bölge olan "Pasifik Ateş Çemberi" üzerinde yer alıyor.