Yanardağ patladı: Lavlar durdurulamıyor

İzlanda Meteoroloji Ofisi (IMO), ülkenin güneybatısındaki Reykjanes Yarımadası'nda bulunan yanardağdaki patlamanın ardından lav akışının devam ettiğini bildirdi. Lav akışını yavaşlatmak amacıyla dün ekipler hendek kazdı.

IMO'nun açıklamasında, "Geçtiğimiz birkaç gün içinde lavlar çoğunlukla kuzeybatıya doğru aktı ve Sylingarfell yakınlarında yoğunlaştı. Ayrıca, Sylingarfell'i geçerek kuzeye ve batıya doğru yavaşça ilerledi. Cumartesi gecesi itibariyle, Sylingarfell'in kuzeyinde batıya ve Grindavikurvegur'a doğru lav akışı arttı. Cumartesi günü, Grindavikurvegur'daki koruyucu bariyerdeki boşluğu kapatmak için çalışmalar yapıldı ve saat 10.30 civarında lav, bariyerin hemen kuzeyindeki yola ulaştı” ifadelerine yer verildi.

IMO, lavın yavaş bir şekilde ilerlemeye devam etmesinin beklendiğini ve durumun yakından takip edildiğini belirtti.