Yanardağ patladı: Lavlar durdurulamıyor

Kaynak: DHA
Yanardağ patladı: Lavlar durdurulamıyor

İzlanda’da patlayan yanardağ sonrası lav akışının devam ettiği açıklanırken ilerlemenin devam etmesinin beklendiği aktarıldı.

İzlanda Meteoroloji Ofisi (IMO), ülkenin güneybatısındaki Reykjanes Yarımadası'nda bulunan yanardağdaki patlamanın ardından lav akışının devam ettiğini bildirdi. Lav akışını yavaşlatmak amacıyla dün ekipler hendek kazdı.

666560ea8b324caccbc1444b.webp

IMO'nun açıklamasında, "Geçtiğimiz birkaç gün içinde lavlar çoğunlukla kuzeybatıya doğru aktı ve Sylingarfell yakınlarında yoğunlaştı. Ayrıca, Sylingarfell'i geçerek kuzeye ve batıya doğru yavaşça ilerledi. Cumartesi gecesi itibariyle, Sylingarfell'in kuzeyinde batıya ve Grindavikurvegur'a doğru lav akışı arttı. Cumartesi günü, Grindavikurvegur'daki koruyucu bariyerdeki boşluğu kapatmak için çalışmalar yapıldı ve saat 10.30 civarında lav, bariyerin hemen kuzeyindeki yola ulaştı” ifadelerine yer verildi.

666560d78b324caccbc14447.webp

IMO, lavın yavaş bir şekilde ilerlemeye devam etmesinin beklendiğini ve durumun yakından takip edildiğini belirtti.

Son Haberler
Kadını evinde öldüren katil yakalandı Yerel Haberler
Kadını evinde öldüren katil yakalandı
6 öğrenciyi sınava polis ekipleri yetiştirdi Yerel Haberler
6 öğrenciyi sınava polis ekipleri yetiştirdi
Aykut Kocaman Aziz Yıldırım ile ters düştü Spor
Aykut Kocaman Aziz Yıldırım ile ters düştü
Almanya’da şüpheli paket paniği Dünya
Almanya’da şüpheli paket paniği
Ambalajı bile açılmamış kitapları geri dönüşüme sattılar. Okul Müdürlerine büyük suçlama Gündem
Ambalajı bile açılmamış kitapları geri dönüşüme sattılar. Okul Müdürlerine büyük suçlama
Cristiano Ronaldo duymasın Spor
Cristiano Ronaldo duymasın
Mobilya kağıt ve orman ürünleri ihracatı yükseldi Ekonomi
Mobilya kağıt ve orman ürünleri ihracatı yükseldi