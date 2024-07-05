Yanardağlar art arda patlıyor

Sicilya Adası'nda son birkaç gündür volkanik faaliyetlerin artarak sürdüğü dün lav ve kül püskürmelerinin en yüksek seviyeye ulaştığı Etna'dan sonra ülkenin güneyindeki bir diğer aktif yanardağ Stromboli'de de volkanik patlamalar meydana geldiği açıklandı.

Eolie takımadalarının bir parçası olan Stromboli Adası'ndaki yanardağın patladığı kül ve biraz lav püskürtmeye başladığı, lav ve kaya parçalarının denize düştüğü açıklandı.

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsünün (INGV) aktardığı bilgide, Stromboli Yanardağı’nın püskürttüğü küllerin ortalama 2 kilometre yüksekliğe ulaştığı ifade edildi.

Başbakanlık Sivil Savunma Depertmanının sosyal medya platformu X’den yaptığı paylaşımda, Stromboli'deki yoğun volkanik faaliyet nedeniyle alarm seviyesinin "kırmızı" ile en yüksek düzeye çıkarıldığı açıklandı.

Sivil Savunma Genel Müdürü Fabrizio Curcio da adada yaşayan kişilerin yanardağın etkilerinden korunması ve durumun izlenmesine yönelik adımları değerlendirmek için acil durum operasyon komitesini topladığı duyuruldu.

Öte yandan, dün gündüz saatlerinde volkanik faaliyetleri en yüksek seviyeye ulaşan Etna Yanardağı'ndan çıkan ve yaklaşık 4,5 kilometre yüksekliğe ulaşan kül ve duman bulutundan hava ulaşımı da etkilendi.

Etna'nın küllerinin Katanya şehri ve Fontanarossa Havalimanı'na ulaştığı, bu sebeple havalimanında uçuşların bu sabah itibariyle tedbir maksatlı durdurulduğu duyuruldu.



