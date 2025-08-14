Yandaş Ahmet'i sevindiren transfer!

Yandaş Ahmet'i sevindiren transfer!

Yandaş Ahmet, Özlem Çerçioğlu'nun CHP’den istifa ederek AKP’ye geçmesini sevinçle karşıladı.

“Topuklu Efe” adıyla bilinen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP’den istifa ederek AKP’ye geçeceği konuşuluyor. Yandaş Ahmet Hakan ise ‘olay artık kesine yakın’ diyerek, transferi sevinçle karşıladı.

YANDAŞI SEVİNDİREN TRANSFER

Yandaş kalem Ahmet Hakan bugünkü “Vay vay vay! Topuklu Efe AK Parti’ye geçiyor” başlık köşe yazısında transferi sevinçle karşıladı. Hakan, “Olay artık kesine yakın” diyerek, bu transferi sevinçle karşılayan AKP’liler olduğunu söyledi. “Özlem Abla” diyenlerin bile olduğunu söyleyen Hakan, “Moral üstünlük diye bir şey var ya... Özlem Çerçioğlu transferi, AK Parti’ye büyük moral olur. Düşünsenize: Yıllardır “Topuklu Efe” diye el üstünde tutulan CHP’li kadın belediye başkanı, partinize geliyor. Keyifler yerine gelmez mi?” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Türkiye siyasetine damga vuran istifa haberi Aydın’dan gelmişti. “Topuklu Efe” adıyla nam salan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP’den istifa ederek AKP’ye geçeceği konuşuluyor. Bugünkü AKP’nin kuruluş yıl dönümünde Özlem Çerçioğlu’na Erdoğan, rozetini takacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise transferin iktidarın operasyon baskısıyla olduğunu iddia etmişti.

