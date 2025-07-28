Yandaş Cem Küçük, bakanlığı öve öve bitiremedi! Canlarımız gitmişti…

Düzenleme: Kaynak: Türkiye Gazetesi
Yandaş Cem Küçük, bakanlığı öve öve bitiremedi! Canlarımız gitmişti…

Cem Küçük, son yaşanan yangınlarda Tarım Orman Bakanlığı’nın afetle mücadelesini öve öve bitiremedi.

Yandaş Cem Küçük, son yaşanan yangınlarda Tarım Orman Bakanlığı’nın afetle mücadelesini öve öve bitiremedi. Küçük, “Türkiye kim ne derse desin afetle mücadelede başarılı. Yaygınları kısa sürede söndürmeyi başardılar. ABD’de, Yunanistan’da, İtalya’da haftalarca süren yangınlar var. Ama orası Batı” dedi.

ORMAN YANGINLARINDA 14 ŞEHİT VERDİK

Türkiye orman yangınları ile mücadele ediyor. Bu süreçte yangınları söndürmeye gidenler içerisinde toplam 14 şehidimiz oldu. Ancak yangınlar sürerken, uçak yetersizliği muhalefet tarafından gündeme getirilmişti. Bu noktada Bakanlık 27 uçak, 105 helikopter, 6 bine yakın kara aracı olduğunu belirtmişti.

bursa-yangin-sehit-2384341.jpg

YANDAŞ CEM YUMAKLI’YA SAHİP ÇIKTI

Yandaş yazar Cem Küçük ise afetle mücadelede eleştiri okları arasında yer alan Orman ve Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı’ya sahip çıktı. Küçük, “Türkiye kim ne derse desin afetle mücadelede başarılı. Yaygınları kısa sürede söndürmeyi başardılar. ABD’de, Yunanistan’da, İtalya’da haftalarca süren yangınlar var. Ama orası Batı” ifadelerini kullandı.

aci-haber-10-orman-kahramanimi-1753342838-4p10xy.webp

“İNANILMAZ BİR RAKAM”

Küçük, bakanlığın 3 bin 62 yangın söndürmesini ‘İnanılmaz bir rakam’ diyerek, “Gerçeklere bağlı kalalım, yalancılara kanmayalım” dedi. Yangınlarda MOSSAD ve kundaklama iddialarına ise Küçük, “Yangınları MOSSAD çıkardı diye iddia etmek de gerçekçi değil. Öyle olsa Türkiye bunun cevabını verir. Bir de işin kolayı bu tür açıklamalar. Kundaklama olabilir. Orada de kamera kayıtlarını, tanıkları vb iyice incelemek lazım. Şu ana kadar şüpheliler gözaltına alındı ama o şüpheliler mi yaktı ortaya çıkar. Resmî açıklamaları baz almak lazım” şeklinde konuştu.

Son Haberler
Alman polisi 6 bin 300 Türkün peşinde. Her yerde aranıyorlar
Alman polisi 6 bin 300 Türkün peşinde. Her yerde aranıyorlar
Galatasaray transferde yine büyük oynuyor! Öyle bir isme teklif yapıldı ki: Taraftarlar havalimanına akın edecek
Galatasaray transferde yine büyük oynuyor! Öyle bir isme teklif yapıldı ki: Taraftarlar havalimanına akın edecek
Toprak kaymasında 2 kişi hayatını kaybetmişti:Yeni gelişme
Toprak kaymasında 2 kişi hayatını kaybetmişti:Yeni gelişme
Yandaş Cem Küçük, bakanlığı öve öve bitiremedi! Canlarımız gitmişti…
Yandaş Cem Küçük, bakanlığı öve öve bitiremedi! Canlarımız gitmişti…
Fenerbahçe Milan Skriniar'ı bitirdi!
Fenerbahçe Milan Skriniar'ı bitirdi!