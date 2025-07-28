Yandaş Cem Küçük, bakanlığı öve öve bitiremedi! Canlarımız gitmişti…

Yandaş Cem Küçük, son yaşanan yangınlarda Tarım Orman Bakanlığı’nın afetle mücadelesini öve öve bitiremedi. Küçük, “Türkiye kim ne derse desin afetle mücadelede başarılı. Yaygınları kısa sürede söndürmeyi başardılar. ABD’de, Yunanistan’da, İtalya’da haftalarca süren yangınlar var. Ama orası Batı” dedi.

ORMAN YANGINLARINDA 14 ŞEHİT VERDİK

Türkiye orman yangınları ile mücadele ediyor. Bu süreçte yangınları söndürmeye gidenler içerisinde toplam 14 şehidimiz oldu. Ancak yangınlar sürerken, uçak yetersizliği muhalefet tarafından gündeme getirilmişti. Bu noktada Bakanlık 27 uçak, 105 helikopter, 6 bine yakın kara aracı olduğunu belirtmişti.

YANDAŞ CEM YUMAKLI’YA SAHİP ÇIKTI

Yandaş yazar Cem Küçük ise afetle mücadelede eleştiri okları arasında yer alan Orman ve Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı’ya sahip çıktı. Küçük, “Türkiye kim ne derse desin afetle mücadelede başarılı. Yaygınları kısa sürede söndürmeyi başardılar. ABD’de, Yunanistan’da, İtalya’da haftalarca süren yangınlar var. Ama orası Batı” ifadelerini kullandı.

“İNANILMAZ BİR RAKAM”

Küçük, bakanlığın 3 bin 62 yangın söndürmesini ‘İnanılmaz bir rakam’ diyerek, “Gerçeklere bağlı kalalım, yalancılara kanmayalım” dedi. Yangınlarda MOSSAD ve kundaklama iddialarına ise Küçük, “Yangınları MOSSAD çıkardı diye iddia etmek de gerçekçi değil. Öyle olsa Türkiye bunun cevabını verir. Bir de işin kolayı bu tür açıklamalar. Kundaklama olabilir. Orada de kamera kayıtlarını, tanıkları vb iyice incelemek lazım. Şu ana kadar şüpheliler gözaltına alındı ama o şüpheliler mi yaktı ortaya çıkar. Resmî açıklamaları baz almak lazım” şeklinde konuştu.